Challenger Maia 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e cinque nelle quali

Challenger Maia 2 – Tabellone Principale

(1) Martin, Andrej vs Qualifier

Wessels, Louis vs Qualifier

Fanselow, Sebastian vs (WC) Coelho, Fabio

Melzer, Gerald vs (8) Oliveira, Goncalo

(3) Janvier, Maxime vs Jianu, Filip Cristian

Esteve Lobato, Eduard vs (SE) Prihodko, Oleg

Erler, Alexander vs Marozsan, Fabian

Viola, Matteo vs (7) Tseng, Chun-hsin

(5) Borges, Nuno vs Bonadio, Riccardo

Qualifier vs (WC) Cacao, Tiago

Barranco Cosano, Javier vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

(Alt) Krutykh, Oleksii vs (4) Elias, Gastao

(6) Domingues, Joao vs Hardt, Nick

Gautier, Alexis vs (Alt) Benchetrit, Elliot

Qualifier vs (Alt) Roca Batalla, Oriol

(WC) Araujo, Pedro vs (2) Coppejans, Kimmer

Challenger Maia 2 – Tabellone Qualificazione

(1) Ejupovic, Elmarvs (WC) Rocha, Henrique(WC) Vale, Duartevs (6) Hamou, Maxime

(2) Perchicot, Matthieu vs Potenza, Luca

(Alt) Reymond, Arthur vs (7) Folliot, Quentin

(3) Gakhov, Ivan vs (Alt) Bocchi, Lorenzo

(Alt) Capecchi, Daniele vs (8) Lavagno, Edoardo

(4) Wenger, Damien vs Roncalli, Simone

(WC) Faria, Luis vs (5) Pichler, David

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Arthur Reymond vs [7] Quentin Folliot

2. [WC] Luis Faria vs [5] David Pichler

3. [3] Ivan Gakhov vs [Alt] Lorenzo Bocchi

4. [1] Elmar Ejupovic vs [WC] Henrique Rocha

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Matthieu Perchicot vs Luca Potenza

2. [4] Damien Wenger vs Simone Roncalli

3. [Alt] Daniele Capecchi vs [8] Edoardo Lavagno

4. [WC] Duarte Vale vs [6] Maxime Hamou