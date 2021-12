La Russia vince la Coppa Davis 2021. Battuta la Croazia dopo i due singolari

A quindici anni di distanza la Russia è ritornata alla vittoria in Coppa Davis, battendo la Croazia già dopo i due singolari. A Madrid è stato Andrey Rublev (ATP 5) ad incanalare la finale in favore dei russi: il 24enne si è sbarazzato di Borna Gojo (279) con il punteggio di 6-4 7-6 (7/5).

Daniil Medvedev (2) è stato invece costretto a sudare le cosiddette sette camicie prima di superare con i parziali di 7-6 (9/7) 6-2 Marin Cilic (30): la prima frazione è stata molto combattuta, ma poi il trionfatore dell’ultima edizione degli US Open è salito in cattedra non lasciando neppure le briciole al croato. La Russia, che succede nell’albo d’oro alla Spagna, ha così conquistato la 4 insalatiera della propria storia, l’ultima risaliva al lontano 2006.

Finale

Madrid: Russia – Croazia 2-0

16:00 – Rublev – Gojo 1-0 1.16 5.55



Davis C Davis Cup Davis Cup Single Matches Rublev A. Rublev A. 6 7 Gojo B. Gojo B. 4 6 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Rublev A. 5-6 → 6-6 Gojo B. 30-30 A-40 5-5 → 5-6 Rublev A. 4-5 → 5-5 Rublev A. 1-1 Rublev A. 4-5 Gojo B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Gojo B. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Gojo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Gojo B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Gojo B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Gojo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Gojo B. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Gojo B. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Gojo B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rublev A. 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Gojo B. 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Rublev A. 1-0 Gojo B. 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

17:30 – Medvedev – Cilic 2-0 1.10 7.50



ITF Finals D. Medvedev D. Medvedev 7 6 M. Cilic M. Cilic 6 2 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-2 → 6-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 7*-6 7*-7 df 8-7* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

19:00 – Karat / Ruble – Mekti / Pavic 0-0 2.70 1.47