ATP rivela i candidati ai premi 2021. Nessun italiano presente, nonostante gli ottimi risultati

L’ATP come ogni anno assegna alcuni premi di fine stagione in diverse categorie. Sul sito ufficiale sono stati rivelati i nomi, categoria per categoria, che riportiamo.

Tuttavia non possiamo non sottolineare un aspetto a dir poco sorprendente. L’Italia al maschile complessivamente ha avuto un’ottima stagione. Finale in ATP Cup, molti tornei vinti nel corso dell’anno con vari giocatori; una crescita complessiva dei nostri, inclusa l’ascesa dei giovani. Un finalista Slam a Wimbledon, primo della nostra storia. Nonostante tutto questo, nominati azzurri: zero. Anche se la logica dei “premi” a volte sfugge – vedi l’ultimo pallone d’oro calcistico a Messi, che ha scatenato giustamente un vespaio di polemiche in tutto il mondo – l’assenza totale degli italiani in tutte le categorie è davvero singolare e difficilmente giustificabile.

Ecco i candidati



(votati dai giocatori)

Comeback Player of the Year (ritorno dell’anno)

Thanasi Kokkinakis

Mackenzie McDonald

Andy Murray

Jack Sock

Most Improved Player of the Year (giocatore più migliorato)

Carlos Alcaraz

Aslan Karatsev

Cameron Norrie

Casper Ruud



Newcomer of the Year (novità dell’anno)

Sebastian Baez

Jenson Brooksby

Juan Manuel Cerundolo

Hugo Gaston

Brandon Nakashima

Stefan Edberg Sportsmanship Award:

Felix Auger-Aliassime

Rafael Nadal

Casper Ruud

Frances Tiafoe

(votato dai coach)

Coach of the Year:

Craig Boynton (Hubert Hurkacz)

Gilles Cervara (Daniil Medvedev)

Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

Facundo Lugones (Cameron Norrie)

Christian Ruud (Casper Ruud)