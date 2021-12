Nitto ATP Finals: iniziati i rimborsi. Ai rimborsati anche priorità per il 2022

Riportiamo comunicato della Federtennis in merito al rimborso dei biglietti delle Finals di Torino per la fetta di pubblico che non è riuscita ad entrare al Pala Alpitour per le disposizioni governative.

Come aveva garantito, la Federazione Italiana Tennis ha iniziato oggi, 1 dicembre, le procedure per rimborsare con effetto immediato coloro che, pur avendo regolarmente acquistato il biglietto, non hanno potuto assistere alle Nitto ATP Finals di Torino a causa delle restrizioni alla capienza del Pala Alpitour comunicate dal CTS due giorni prima dell’inizio del torneo.

Gli utenti interessati non debbono fare niente: il rimborso avverrà con procedura automatica per chi ha pagato con carta di credito e sono la maggioranza. Gli altri saranno contatti via mail. Il rimborso sarà integrale e comprensivo dell’importo pagato quale diritto di prevendita.

A quanti fra gli acquirenti di biglietti non confermati lo vorranno, la FIT riconoscerà inoltre:

– prelazione sull’acquisto di abbonamenti e biglietti per le Nitto ATP Finals 2022, non appena verrà aperta la prevendita (una settimana in esclusiva);

– prezzo d’acquisto bloccato, senza cioè aumenti rispetto al 2021;

– priorità per accedere al Pala Alpitour nel caso in cui anche nel 2022 dovesse essere necessario limitare il numero di spettatori ammessi nell’impianto.