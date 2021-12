Davis Cup Finals: Terzo Quarto di Finale. LIVE Serbia vs Kazakistan (LIVE)

Oggi in programma il terzo quarto di finale della Davis Cup 2021. In campo a Madrid la Serbia che sfiderà il Kazakistan.

Chi vincerà affronterà in semifinale la Croazia.

Quarti di Finale

Madrid: Serbia – Kazakistan

16:00 Kecmanovic M. (Srb) – Kukushkin M. (Kaz)



Davis C Davis Cup Davis Cup Single Matches Kecmanovic M. • Kecmanovic M. 15 6 6 0 Kukushkin M. Kukushkin M. 15 7 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kecmanovic M. 15-0 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kukushkin M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Kukushkin M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Kukushkin M. 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Kukushkin M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Kukushkin M. 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Kukushkin M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kecmanovic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Kukushkin M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kecmanovic M. 0-15 0-30 2-1 → 2-2 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Kecmanovic M. 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Kukushkin M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

17:30 Djokovic N. (Srb) – Bublik A. (Kaz)



Il match deve ancora iniziare

19:00 Cacic N./Djokovic N. – Golubev A./Nedovyesov A.



Il match deve ancora iniziare