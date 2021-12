Johanna Konta dice addio al tennis: “Sono riuscita a diventare quello che volevo e che dicevo di voler essere da bambina. Mi ritengo davvero molto fortunata”

Il mistero che circondava Johanna Konta è stato risolto. La tennista britannica ha annunciato pubblicamente di aver messo fine alla sua carriera. A 30 anni, Konta dice addio a una carriera segnata dalla quarta posizione come best ranking nella classifica WTA, semifinali degli Australian Open, Roland Garros e Wimbledon e quattro titoli vinti.

“Grata. Questa è la parola che probabilmente ho usato di più nel corso della mia carriera e penso che sia quella che alla fine la descrive meglio. La mia carriera da giocatrice è giunta al termine e sono incredibilmente grata per come si è sviluppata. Tutte le prove sembravano indicare che non ce l’avrei fatta in questa professione. ”

“Tuttavia la mia fortuna si è materializzata nelle persone che sono entrate nella mia vita e hanno avuto impatto sulla mia vita in un modo che trascende il tennis. Sono incredibilmente grata per queste persone. Voi sapete chi siete. Grazie alla mia resilienza e alla guida degli altri, sono riuscita a vivere i miei sogni. Sono riuscita a diventare quello che volevo e che dicevo di voler essere da bambina. Mi ritengo davvero molto fortunata. Molto grata.” ha osservato la britannica che ha attraversato un tratto finale estremamente complicato, segnato da infortuni e vari problemi anche con Covid-19, che le hanno impedito, per esempio, di giocare il ‘suo’ torneo di Wimbledon.