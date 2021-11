Davis Cup Finals: Parlano Lorenzo Sonego e Jannik Sinner (con il video delle partite)

Lorenzo Sonego : “Ci tenevo davvero a fare bene qui, ma prima della partita ero più felice che nervoso. L’obiettivo era provare a godermi questa possibilità che mi è stata data dal capitano, e ci sono riuscito. Ho avuto buone sensazioni fin dall’inizio, contro un avversario per nulla semplice da affrontare. Contro giocatori come lui è una battaglia mentale: è necessario rimanere concentrati dal primo all’ultimo punto. È un avversario che non da ritmo: magari non risponde per tre game, poi azzecca due risposte di fila. Quindi non ti puoi permettere nemmeno il minimo calo”.

In generale sono stato bravo a commettere pochi errori, a farlo muovere, e col passare dei minuti ho iniziato a rispondere sempre meglio. Ho provato a giocare tutti i punti, anche quando ero sotto 40-0, per cercare di toglierli alcune sicurezze. Ha funzionato. Nell’ottavo game ha commesso un doppio fallo sul 40-40 perché si sentiva pressato. E poi al cambio campo sul 4-3 hanno messo la mia canzone e da lì è diventato tutto più facile. Mi ha fatto sorridere, e mi ha caricato molto. Anche il pubblico mi ha dato una grandissima mano, aiutandomi a sfruttare al meglio tutte le opportunità.

Da quando Matteo mi ha detto che non sarebbe riuscito a esserci, mi sono preparato mentalmente per giocare. Il capitano avrebbe potuto scegliere Fognini o Musetti, perché siamo tutti in forma, ma io ero comunque pronto. Non potevo permettermi di arrivare impreparato a un appuntamento così. Venire a vedere le ATP Finals mi è servito: l’ho fatto sia per tifare per Matteo e Jannik, sia per iniziare a respirare questo clima. L’atmosfera delle Finals mi ha caricato tanto, e mi ha permesso di arrivare preparato. Sapevo di dover sfruttare alla grande il pubblico per godermi al meglio questa esperienza. A fine partita ho incrociato lo sguardo di Gipo in lacrime, ma anche della mia fidanzata, dei famigliari. C’era commozione negli occhi di tutti: un’emozione unica”.

Jannik Sinner : “Dove lo metto questo match? Fra i primi 5 della mia carriera, forse anche fra i primi 3. Sapevamo che oggi vincere entrambi i singolari sarebbe stato molto importante. Ho giocato molto bene, commettendo pochi errori, e da subito mi sono sentito bene in campo. Rispondere così tanto contro un giocatore come John non è per niente facile. Ma ci sono riuscito, sfruttando ciò che ho imparato dall’ultima sconfitta contro di lui. Sapevo di dover cambiare qualcosa, l’ho fatto e ha funzionato. Mi ha aiutato il pubblico, il gruppo, la possibilità di avere il capitano in panchina. E oltre a essere felice per la mia vittoria sono ancora più felice per il successo dell’Italia: oggi era quello l’aspetto più importante.

Ho provato a rimanere rilassato, ma in una situazione così è difficile esserlo. Siamo umani, la pressione c’è. E giocare per il proprio paese è diverso. Non scendi in campo per te stesso, ma per un intero gruppo, quindi le responsabilità sono maggiori. Mi sono sciolto un po’ dopo il primo break. Di certo non mi aspettavo di vincere così, e credo che non se lo sarebbe immaginato nessuno. Ma comunque ho dovuto tenere alta l’attenzione. Se nel secondo game del secondo set avessi restituito il break, avrei dovuto ricominciare da capo. E non è detto che sarebbe andata allo stesso modo. Sono stato bravo a tenere duro in quel momento.

Siamo un grande gruppo, e abbiamo vissuto tutti un’ottima stagione. Questo ci permette di scendere in campo con grande fiducia. La squadra è molto unita, ognuno di noi è qui per dare il 100%, e vogliamo provare a fare più strada possibile. Sappiamo che vincere al primo anno non sarà facile, ma siamo una grande squadra, con varie soluzioni, dei giocatori giovani e altri di enorme esperienza. Peccato per l’assenza di Berrettini, che ci avrebbe resi ancora più forti, abbiamo la mentalità giusta: entriamo in campo per vincere, indipendentemente dall’avversaria, e giocare in casa può darci una mano. Di certo, per me è un onore giocare in nazionale e far parte di un gruppo che prima vedevo in tv. Non avevo mai avuto una mia maglia della nazionale, con lo scudetto sul petto e la scritta Italia dietro. È una delle più belle dell’anno. Ieri sera l’ho indossata, per vedere come stavo. E oggi ci ho giocato per la prima volta”.