Coppa Davis: in quota è dominio Russia, Italia mina vagante del torneo

Russia davanti a tutti, Italia appena fuori dal podio delle favorite. Il primo quadro dei bookmaker sulla Coppa Davis al via oggi porta in primo piano la squadra di Medvedev e Rublev, che può vantare quattro giocatori tra top 30 del mondo.

La loro vittoria finale si gioca a 2,10, davanti alla Serbia di Djokovic (4,75) e ai campioni in carica della Spagna, priva di Nadal ma con titolari come Bautista Agut e Carreno Busta. Poco più indietro spunta l’Italia, che pur senza Berrettini punta a diventare la mina vagante del torneo: Sinner e compagni attaccano a 7,50, davanti agli Usa (9,00) e alla Gran Bretagna, a 10,00.

Il team statunitense parte però in leggero vantaggio per il testa a testa in programma domani a Torino: in questo caso Isner e i suoi partono a 1,73, con l’Italia a 2,01. Netto invece il pronostico a favore della Serbia, a 1,10 contro l’Austria (5,85), mentre non è neanche quotato il successo della Spagna con l’Ecuador (dato a 11,00).