Davis Cup Finals: Venerdì alle ore 16 l’esordio dell’Italia contro gli Stati Uniti

Primi allenamenti a Torino per i nostri azzurri in vista delle Davis Cup Finals.

In campo Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

L’Italia farà il suo esordio Venerdì 26 Novembre alle ore 16 contro gli Stati Uniti e il giorno dopo sempre allo stesso orario sfiderà la Colombia.

Gli incontri si giocheranno sempre al Pala Alpitour.

Venerdì 26 novembre

Pala Alpitour Torino

Ore 16:00

Italia – Stati Uniti

Sabato 27 novembre

Pala Alpitour Torino

Ore 16:00

Italia – Colombia