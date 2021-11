Circuito ATP-WTA: Adelaide ospiterà 4 tornei ad inizio gennaio

Ancora una volta il coronavirus non renderà facile sviluppare il tour prima degli Australian Open, anche se ci sono città che si sono messe a disposizione per avere un torneo a gennaio.

A poco a poco però, le prime strutture del calendario 2022 vengono svelate.

Adelaide sarà una delle città principali, oltre a Melbourne, grazie ai due tornei che ospiterà in due settimane consecutive.

Dal 2 al 9 gennaio ci saranno un WTA 500 e un ATP 250, mentre la settimana successiva entrambi gli eventi saranno della categoria 250.