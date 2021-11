Challenger Puerto Vallarta: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Puerto Vallarta (Messico) – Tabellone Principale, cemento

(1) Cuevas, Pablo vs Kovacevic, Aleksandar

(Alt) Descotte, Matias Franco vs (WC) Lopez Villasenor, Gerardo

Watanuki, Yosuke vs (PR) Statham, Rubin

Qualifier vs (7) Wu, Tung-Lin

(3) Tabilo, Alejandro vs Menendez-Maceiras, Adrian

(WC) Cossu, Milledge vs Young, Donald

Rybakov, Alex vs Qualifier

Brouwer, Gijs vs (8) Ito, Tatsuma

(5) Mmoh, Michael vs Chappell, Nick

(WC) Shang, Juncheng vs (Alt) Cuevas, Martin

Uchida, Kaichi vs (PR) Sarkissian, Alexander

Galarneau, Alexis vs (4) Escobedo, Ernesto

(6) Harrison, Christian vs Ortega-Olmedo, Roberto

Qualifier vs Svajda, Zachary

Qualifier vs Aragone, JC

Redlicki, Michael vs (2) Altmaier, Daniel

CHALLENGER Puerto Vallarta (Messico) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1/Alt) Krstin, Pedja vs Patino, Luis

(Alt) Vives Marcos, Pedro vs (6) Hernandez, Alex

(2/Alt) Nanda, Govind vs (WC) Lage Castelan, Lance Amaury

(Alt) Pannu, Kiranpal vs (7) Thirouin, Jean

(3) Kirkov, Vasil vs (WC) Aramburu Contreras, Ivar Jose

(Alt) Novikov, Dennis vs (8) Draxl, Liam

(4) Langmo, Christian vs Damas, Miguel

(WC) Sanchez, Samuel vs (5) Gomez, Juan Sebastian

Estadio Puerto Vallarta – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Vasil Kirkov vs [WC] Ivar Jose Aramburu Contreras

2. [1/Alt] Pedja Krstin vs Luis Patino

3. [Alt] Pedro Vives Marcos vs [6] Alex Hernandez

Cancha La Aficion – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Dennis Novikov vs [8] Liam Draxl

2. [WC] Samuel Sanchez vs [5] Juan Sebastian Gomez

3. [2/Alt] Govind Nanda vs [WC] Lance Amaury Lage Castelan

Cancha 7 Leguas – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Christian Langmo vs Miguel Damas

2. [Alt] Kiranpal Pannu vs [7] Jean Thirouin [flag cc=FRA