Doping: Squalificato per 20 mesi Teymuraz Gabashvili. Il russo ha accettato la sospensione

Ieri sera è venuto alla luce un nuovo caso di doping nel circuito, in questo caso all’interno dell’ATP. L’ITF ha annunciato la sospensione immediata di una vecchia conoscenza dei grandi tornei, un giocatore in declino ma che ha molta esperienza nel circuito: si tratta di Teymuraz Gabashvili.

Il 36enne russo, attualmente classificato 270 al mondo, è risultato positivo a un controllo antidoping il 16 giugno 2021, mentre partecipava al Challenger di Almaty, Kazakistan, e la sostanza trovata nel suo corpo è la furosemide, vietata dalla WADA. Il comunicato dell’ITF spiega inoltre che Gabashvili non ha fatto ricorso contro la decisione, ha ammesso la violazione e non potrà giocare fino al 17 luglio 2023 in qualsiasi evento del tour professionistico.

Il russo l’anno prossimo compirà 37 anni e una squalifica così lunga potrebbe voler dire addio al tennis professionistico.