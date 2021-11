WTA 125 Montevideo: Il Tabellone Principale e Turno Unico di Quali. Nessuna italiana al via

WTA 125 Montevideo – Terra – Tabellone Principale

(1) Beatriz Haddad Maia vs Victoria Jimenez Kasintseva

(WC) Guillermina Grant vs Maria Carle

Emiliana Arango vs Qualifier

Gabriela Lee vs (7) Paula Ormaechea

(3) Panna Udvardy vs Qualifier

Carolina Alves vs Victoria Bosio

Carol Zhao vs Valeriya Strakhova

Barbara Gatica vs (8) Laura Pigossi

(6) Ekaterine Gorgodze vs Qualifier

Marina Bassols Ribera vs Ana Sofia Sánchez

Qualifier vs Xiaodi You

Katharina Gerlach vs (4) Irina Bara

(5) Diane Parry vs Anna Siskova

Elina Avanesyan vs Veronica Cepede Royg

(WC) Ane Mintegi Del Olmo vs Riya Bhatia

Arianne Hartono vs (2) Anna Bondar

WTA 125 Montevideo – Terra – Turno Unico Qualificazione

(1) Olivia Tjandramuliavs Julieta Estable(2) Dasha Ivanovavs Rebeca Pereira(3) Jasmin Jebawyvs (WC) Marina Bulbarella(4) Martina Capurro Tabordavs (WC) Juliana Rodriguez