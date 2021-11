Da Ortisei: Verdasco eliminato a sorpresa da Sachko – Otte in soli 47 minuti ai quarti – Basic batte Halys

Fernando Verdasco era sicuramente il nome più prestigioso dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol dopo la rinuncia di Andreas Seppi.

Lo spagnolo, che è stato nell’elite del tennis mondiale per lunghissimi anni, che ha giocato 67 tornei dello slam di seguito e quasi mille partite nel circuito, ha salutato Ortisei dopo un solo match. Lo ha eliminato l’ucraino Vitaliy Sachko in tre set lottati per 7:6 (6), 4:6, 6:3 nell’ultimo match del primo turno in 2 ore e 10 minuti di gioco.

Grande delusione per il pubblico presente, ma l’outsider ha sfruttato la sua chance contro un Verdasco non sempre al meglio. Lo spagnolo, 38 anni il prossimo lunedì, numero sette del mondo nel 2009 e in quell’anno anche semifinalista a Melbourne, avrebbe potuto vincere in due set con due set point a disposizione sul 6:4 del tiebreak. Quattro punti dopo il primo set è di Sachko.

Nella seconda frazione arriva la reazione di Verdasco, che fa vedere sprazzi di buonissimo tennis e alla sesta palla break riesce finalmente a togliere il servizio al suo avversario per andare 4:3. Lo spagnolo vince il secondo set per 6:4, ma non basta. Piazza Sachko il break decisivo nel quarto game del terzo set e manda a casa la sesta testa di serie.

Seconda vittoria impressionante invece per Oscar Otte, il grande favorito del torneo. In soli 47 minuti il giocatore della Germania, numero 125 della classifica mondiale, ha chiuso la pratica contro il suo connazionale Matthias Bachinger, finalista a Ortisei sette anni fa. Otte si è imposto per 6:3, 6:1 e in due match sui campi veloci ci ha messo appena due ore per approdare ai quarti senza mai cedere il servizio affrontando una sola palla break. Ora aspetta il vincitore del match tra Ryan Peniston e Marc-Andrea Huesler in programma giovedì come terzo match sul centrale dalle ore 12.

Esce invece la terza testa di serie. Quentin Halys (Francia) perde agli ottavi dal bosniaco Mirza Basic non sfruttando due palle break nel primo set, perdendo il tiebreak infinito per 14:12. Decisivo l’unico break del match nel secondo game del secondo set che basta a Basic per portare il match a casa per 7:6 (12), 6:3.

Venerdì nei quarti aspetta il vincente del match tra Vitaliy Sachko e Borna Gojo.

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Nerman Fatic vs Marius Copil

2. Vitaliy Sachko vs Borna Gojo (non prima ore: 14:00)

3. Ryan Peniston vs [7] Marc-Andrea Huesler

4. Vitaliy Sachko / Tim Van Rijthoven vs Jack Draper / Borna Gojo (non prima ore: 18:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Matteo Arnaldi / Samuel Vincent Ruggeri vs [2] Antonio Sancic / Tristan-Samuel Weissborn

2. Roberto Quiroz vs [2] Maxime Cressy (non prima ore: 14:00)

3. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Francesco Forti / Federico Gaio

4. [1] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Kirill Kivattsev / Augusto Virgili