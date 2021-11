Ons Jabeur rinuncia ad essere riserva alle WTA Finals di Guadalajara

Ons Jabeur non prenderà un aereo per il Messico per essere riserva alle WTA Finals. Dopo essere diventata riserva dal torneo di fine anno – a causa di un sorpasso all’ultimo minuto da parte di Anett Kontaveit – la tunisina ha annunciato di aver rinunciato al suo posto di ‘riserva’ per infortunio, dato che non è ancora nelle migliori condizioni fisiche.

“Mi dispiace annunciare che non potrò andare a Guadalajara come sostituta. Ho bisogno di più tempo per recuperare e preparare la prossima stagione. Sono molto orgogliosa di aver raggiunto il mio obiettivo e di aver raggiunto il mio miglior piazzamento nel ranking. Grazie per il sostegno e ci vediamo l’anno prossimo”.

Dopo questo ritiro Anastasia Pavlyuchenkova è la prima sostituta, dopo che Naomi Osaka ha già dichiarato la fine della stagione. Tuttavia, la stessa russa ha anche affrontato problemi fisici nelle finali della Billie Jean King Cup, quindi Elina Svitolina potrebbe essere la prima riserva-. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà.