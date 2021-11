Smith-Bilardo per la finale dell’Archigen Cup

Alicia Smith contro Federica Bilardo sarà la finale dell’Archigen Cup 2021. La mancina siciliana ha battuto 57 64 Giulia Crescenzi e sfiderà domani l’australiana Alicia Smith, brava a superare facilmente la svizzera Bojana Klincov (60 64) vincitrice dell’Archigen Cup 2019.

Giochi ancora aperti per Crescenzi nella finale del doppio in programma oggi allo Zaiera Tennis. La tennista romana in coppia con Federica Arcidiacono sfiderà le ceche Csabi e Vlckova.