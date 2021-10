Challenger Ismaning: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Andreas Seppi testa di serie n.3 del Md

Andreas Seppi giocherà la prossima settimana nel Challenger di Ismaning, torneo dotato di 44.820 euro di montepremi. Il 37enne caldarese, numero 98 del mondo, è la terza testa di serie in Germania e sfiderà al primo turno il beniamino locale Tobias Kamke. Il 35enne di Lubecca dieci anni fa era già il numero 64 ATP. Seppi e Kamke si sono già affrontati tre volte in carriera. Il bilancio è favorevole all’altoatesino (2-1).

CHALLENGER Ismaning (Germania) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Thompson, Jordanvs QualifierMoraing, Matsvs (PR) Maden, Yannick(WC) Squire, Henrivs Bemelmans, RubenMasur, Danielvs (8) Halys, Quentin

(4) Hanfmann, Yannick vs Van Rijthoven, Tim

Celikbilek, Altug vs Qualifier

Copil, Marius vs Lacko, Lukas

Coppejans, Kimmer vs (6) Machac, Tomas

(7) Cressy, Maxime vs Qualifier

Gojo, Borna vs (WC) Rehberg, Max Hans

(Alt) Sachko, Vitaliy vs Zuk, Kacper

(Alt) Kamke, Tobias vs (3) Seppi, Andreas

(5) Otte, Oscar vs Haase, Robin

Ilkel, Cem vs Qualifier

Huesler, Marc-Andrea vs (WC) Rosenkranz, Mats

Marterer, Maximilian vs (2) Vesely, Jiri

CHALLENGER Ismaning (Germania) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1/Alt) Ramanathan, Ramkumarvs Forejtek, JonasJianu, Filip Cristianvs (6) Furness, Evan

(2) Kuhn, Nicola vs Virtanen, Otto

(WC) Haerteis, Johannes vs (5) Lamasine, Tristan

(3) Basic, Mirza vs Zverev, Mischa

Lenz, Julian vs (7) Blancaneaux, Geoffrey

(4) Bachinger, Matthias vs (WC) Weindl, Michael

(WC) Florig, Philip vs (8) Moriya, Hiroki

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [WC] Philip Florig vs [8] Hiroki Moriya

2. [4] Matthias Bachinger vs [WC] Michael Weindl

3. [3] Mirza Basic vs Mischa Zverev

4. [WC] Johannes Haerteis vs [5] Tristan Lamasine

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Filip Cristian Jianu vs [6] Evan Furness

2. [1/Alt] Ramkumar Ramanathan vs Jonas Forejtek

3. Julian Lenz vs [7] Geoffrey Blancaneaux

4. [2] Nicola Kuhn vs Otto Virtanen