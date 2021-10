Atp Anversa: Sinner vede la semifinale, quota rasoterra contro Rinderknech

La caccia alle Finals di Torino per Jannik Sinner passa da Anversa. Dopo aver battuto nel derby tutto italiano, in due set, Lorenzo Musetti, il giovane azzurro, alla ricerca di importanti punti per centrare l’obiettivo Torino, sfiderà il francese Arthur Rinderknech, altro talento in ascesa in questo 2021 e vincitore nell’unico precedente tra i due.

Nonostante la sconfitta subita in estate a Lione, Sinner, testa di serie numero uno del torneo, per gli esperti è nettamente avanti, in quota 1,22 contro il 4,10 di Rinderknech. Si prevede, per l’italiano, una partita chiusa in due set, come riporta agipronews, proposta a 1,40 mentre sale a 2,70 un arrivo dei due sfidanti al terzo set.

QF Brooksby – Davidovich Fokina 0-0 1.31 3.49

QF Sinner (1) – Rinderknech 0-1 1.22 4.10