Matteo Berrettini giocherà il prossimo anno ad Acapulco

L’Abierto Mexicano TelCel, ATP 500 giocato in un resort di lusso sulla spiaggia di Acapulco, ha iniziato a svelare le carte sui partecipanti alla prossima edizione.

Il torneo, che è posto in calendario appena prima del Masters 1000 di Indian Wells e sostenuto dal magnate delle telecomunicazioni Carlos Slim, proporrà un vero parterre de rois: è confermata la presenza di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, il campione in carica Alexander Zverev e, novità, Matteo Berrettini. Sarà l’esordio in Mexico per il nostro miglior giocatore.

Ecco il tweet che conferma la presenza del n.1 azzurro nell’ATP 500 messicano, ed il saluto di Matteo (in spagnolo), postato dal direttore del torneo messicano.

Por primera vez en Acapulco… @MattBerrettini Un jugador con una gran pasión por este deporte y con un estilo tan vistoso como efectivo Benvenuto, Matteo! pic.twitter.com/kP51lcPXlp — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) October 20, 2021

Marco Mazzoni