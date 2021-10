Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio del Day 6. Out Rublev e Karolina Pliskova

Si è chiuso abbastanza in fretta, e decisamente a sorpresa, il percorso di Karolina Pliskova ad Indian Wells, considerato universalmente il quinto Slam della stagione. La tennista ceca, numero tre mondiale e testa di serie numero uno dell’appuntamento nel deserto californiano, è infatti stata eliminata ai sedicesimi di finale dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia (WTA 115), entrata in tabellone da lucky loser e vittoriosa in poco più di due ore di gioco con il punteggio di 6-3 7-5. Negli ottavi la sudamericana affronterà ora l’estone Anett Kontaveit (20), la quale a sua volta ha fatto un piccolo colpaccio estromettendo la campionessa in carica, la canadese Bianca Andreescu (21), trionfatrice nel 2019 (quando conquistò anche gli US Open).

Risultato piuttosto inatteso anche in ambito maschile, con il russo Andrey Rublev (ATP 5) – recente semifinalista a San Diego e quarta testa di serie – che si è fatto sorprendere al terzo turno dall’americano Tommy Paul (60) con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. Nessun problema per contro per il connazionale Daniil Medvedev (2), il quale ha rifilato un 6-2 7-6 (7/1) al serbo Filip Krajinovic (34) e ora sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov (28), impostosi a sua volta sull’altro statunitense Reilly Opelka (20).

Combined Indian Wells – 3° Turno

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Diego Schwartzman vs [18] Daniel Evans



ATP ATP Indian Wells Schwartzman D. Schwartzman D. 5 6 6 Evans D. Evans D. 7 4 0 Vincitore: Schwartzman D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Evans D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Evans D. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Evans D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Evans D. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Evans D. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Schwartzman D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Evans D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Evans D. 0-15 15-15 30-15 1-2 → 1-3 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Evans D. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Evans D. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Evans D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Evans D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Evans D. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [23] Grigor Dimitrov vs [16] Reilly Opelka



ATP ATP Indian Wells Dimitrov G. Dimitrov G. 6 6 Opelka R. Opelka R. 3 4 Vincitore: Dimitrov G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Opelka R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 30-30 5-3 → 6-3 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Opelka R. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Opelka R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [12] Ons Jabeur vs [22] Danielle Collins (non prima ore: 00:00)



WTA WTA Indian Wells Jabeur O. Jabeur O. 6 6 Collins D. Collins D. 1 3 Vincitore: Jabeur O. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jabeur O. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Collins D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Jabeur O. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Collins D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jabeur O. 0-15 0-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Collins D. 0-15 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Collins D. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jabeur O. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Collins D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Jabeur O. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Collins D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Jabeur O. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Collins D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Jabeur O. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Collins D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. [21] Paula Badosa vs [15] Cori Gauff (non prima ore: 03:00)



WTA WTA Indian Wells Badosa P. Badosa P. 6 6 Gauff C. Gauff C. 2 2 Vincitore: Badosa P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Gauff C. 0-15 0-30 15-30 30-40 4-2 → 5-2 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Gauff C. 0-15 0-30 0-40 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Badosa P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Badosa P. 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Gauff C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Badosa P. 15-0 5-2 → 6-2 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Badosa P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Gauff C. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Badosa P. 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [1] Daniil Medvedev vs [27] Filip Krajinovic



ATP ATP Indian Wells Medvedev D. Medvedev D. 6 7 Krajinovic F. Krajinovic F. 2 6 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Medvedev D. 15-0 30-0 5-6 → 6-6 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Krajinovic F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Krajinovic F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 1-0 → 1-1 Krajinovic F. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Medvedev D. 15-0 15-15 30-30 5-2 → 6-2 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Krajinovic F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Krajinovic F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Medvedev D. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Krajinovic F. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Angelique Kerber vs [20] Daria Kasatkina



WTA WTA Indian Wells Kerber A. Kerber A. 6 1 6 Kasatkina D. Kasatkina D. 2 6 4 Vincitore: Kerber A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Kerber A. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kerber A. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kerber A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 1-5 Kerber A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Kerber A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Kerber A. 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Kerber A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Kerber A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kerber A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [18] Anett Kontaveit vs [16] Bianca Andreescu



WTA WTA Indian Wells Kontaveit A. Kontaveit A. 7 6 Andreescu B. Andreescu B. 6 3 Vincitore: Kontaveit A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kontaveit A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Andreescu B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Kontaveit A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andreescu B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Kontaveit A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Andreescu B. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kontaveit A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Andreescu B. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Kontaveit A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Kontaveit A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Andreescu B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Kontaveit A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Andreescu B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Kontaveit A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Andreescu B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kontaveit A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Andreescu B. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Kontaveit A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Andreescu B. 0-15 0-30 0-2 → 1-2 Kontaveit A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Andreescu B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [9] Denis Shapovalov vs [19] Aslan Karatsev



ATP ATP Indian Wells Shapovalov D. Shapovalov D. 5 2 Karatsev A. Karatsev A. 7 6 Vincitore: Karatsev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Shapovalov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Karatsev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Shapovalov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Shapovalov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Shapovalov D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Shapovalov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Shapovalov D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Shapovalov D. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Shapovalov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Shapovalov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Frances Tiafoe vs [8] Hubert Hurkacz (non prima ore: 03:00)



ATP ATP Indian Wells Tiafoe F. Tiafoe F. 3 2 Hurkacz H. Hurkacz H. 6 6 Vincitore: Hurkacz H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Tiafoe F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Tiafoe F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Hurkacz H. 30-0 0-0 → 0-1

5. [3] Barbora Krejcikova vs Amanda Anisimova (non prima ore: 05:00)



WTA WTA Indian Wells Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 Anisimova A. Anisimova A. 2 3 Vincitore: Krejcikova B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anisimova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Krejcikova B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Anisimova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Anisimova A. 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Krejcikova B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Anisimova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anisimova A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Krejcikova B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Anisimova A. 15-0 40-0 5-1 → 5-2 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Anisimova A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Anisimova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Anisimova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [26] Lloyd Harris vs [6] Casper Ruud



ATP ATP Indian Wells Harris L. Harris L. 7 4 4 Ruud C. Ruud C. 6 6 6 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Harris L. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Harris L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Ruud C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Harris L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 1-3 → 2-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Harris L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Harris L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Harris L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Harris L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Harris L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Harris L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Harris L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Harris L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Harris L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Harris L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Harris L. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ruud C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Harris L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Harris L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Karolina Pliskova vs [LL] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 22:00)



WTA WTA Indian Wells Pliskova Ka. Pliskova Ka. 3 5 Haddad Maia B. Haddad Maia B. 6 7 Vincitore: Haddad Maia B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Haddad Maia B. 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Haddad Maia B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Haddad Maia B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Haddad Maia B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Haddad Maia B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Haddad Maia B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Pliskova Ka. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Haddad Maia B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Haddad Maia B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Pliskova Ka. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Haddad Maia B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Haddad Maia B. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [26] Tamara Zidansek vs Ajla Tomljanovic



WTA WTA Indian Wells Zidansek T. Zidansek T. 4 3 Tomljanovic A. Tomljanovic A. 6 6 Vincitore: Tomljanovic A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zidansek T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Zidansek T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Tomljanovic A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Zidansek T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Tomljanovic A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zidansek T. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tomljanovic A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Zidansek T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [21] Cameron Norrie vs [15] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 03:00)



ATP ATP Indian Wells Norrie C. Norrie C. 6 5 6 Bautista Agut R. Bautista Agut R. 4 7 3 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Bautista Agut R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Bautista Agut R. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Bautista Agut R. 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Norrie C. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Bautista Agut R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Bautista Agut R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-3 → 3-3 Bautista Agut R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Bautista Agut R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Bautista Agut R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [4] Andrey Rublev vs Tommy Paul



ATP ATP Indian Wells Rublev A. Rublev A. 4 6 5 Paul T. Paul T. 6 3 7 Vincitore: Paul T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Paul T. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Paul T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Paul T. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Paul T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Paul T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Rublev A. 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Paul T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Paul T. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Paul T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Paul T. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Anna Kalinskaya vs Viktorija Golubic



WTA WTA Indian Wells Kalinskaya A. Kalinskaya A. 1 6 6 Golubic V. Golubic V. 6 1 3 Vincitore: Kalinskaya A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Golubic V. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Golubic V. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Golubic V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Golubic V. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Kalinskaya A. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Golubic V. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Kalinskaya A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Golubic V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kalinskaya A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Kalinskaya A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Golubic V. 15-0 30-0 1-3 → 1-4 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Golubic V. 0-15 0-30 15-30 30-30 1-1 → 1-2 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Bethanie Mattek-Sands / Iga Swiatek vs [2] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens



WTA WTA Indian Wells Mattek-Sands B. / Swiatek I. Mattek-Sands B. / Swiatek I. 6 4 8 Hsieh S. / Mertens E. Hsieh S. / Mertens E. 1 6 10 Vincitore: Hsieh S. / Mertens E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 5-9 6-9 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mattek-Sands B. / Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Fabio Fognini / Lorenzo Sonego vs [WC] John Isner / Jack Sock



ATP ATP Indian Wells Fognini F. / Sonego L. Fognini F. / Sonego L. Isner J. / Sock J. Isner J. / Sock J. Vincitore: Fognini-Sonego per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

4. [5] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [WC] Steve Johnson / Sam Querrey



ATP ATP Indian Wells Krawietz K. / Tecau H. Krawietz K. / Tecau H. 7 7 Johnson S. / Querrey S. Johnson S. / Querrey S. 6 6 Vincitore: Krawietz K. / Tecau H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Johnson S. / Querrey S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Johnson S. / Querrey S. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Johnson S. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Johnson S. / Querrey S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Johnson S. / Querrey S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Johnson S. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Johnson S. / Querrey S. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Johnson S. / Querrey S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Johnson S. / Querrey S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Johnson S. / Querrey S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Johnson S. / Querrey S. 15-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Krawietz K. / Tecau H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Johnson S. / Querrey S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Krawietz K. / Tecau H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. Jan-Lennard Struff / Alexander Zverev vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov (non prima ore: 03:00)



ATP ATP Indian Wells Struff J. / Zverev A. Struff J. / Zverev A. Bopanna R. / Shapovalov D. Bopanna R. / Shapovalov D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

STADIUM 6 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tim Puetz / Michael Venus vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP ATP Indian Wells Puetz T. / Venus M. Puetz T. / Venus M. 4 6 10 Ram R. / Salisbury J. Ram R. / Salisbury J. 6 4 6 Vincitore: Puetz T. / Venus M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Puetz T. / Venus M. 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Puetz T. / Venus M. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Puetz T. / Venus M. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Puetz T. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Puetz T. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Sander Gille / Joran Vliegen vs [8] Ivan Dodig / Marcelo Melo