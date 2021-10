Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Jasmine Paolini accede al secondo turno. Caruso e Marcora superano le qualificazioni

Esordio positivo per Jasmine Paolini nel torneo WTA 1000 di Indian Wells.

Nella notte italiana la 25enne di Castenuovo di Garfagnana, n.63 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser (al turno decisivo delle qualificazioni aveva perso dall’ucraina Kozlova, n.136 WTA), ha sconfitto per 60 36 62, in un’ora e 42 minuti di partita, la qualificata giapponese Mai Hontama, n.161 WTA.

Al secondo turno Paolini sfiderà la belga Elise Mertens, n.18 del ranking e 14 del seeding.

Nella notte italiana hanno staccato il pass per il main draw Salvatore Caruso e Roberto Marcora.

Al turno decisivo Caruso, n.135 ATP e seconda testa di serie, ha sconfitto per 64 64, in un’ora e tre quarti di gioco, l’ecuadoregno Roberto Quiroz, n.300 ATP, mentre Marcora, n.208 ATP, si è aggiudicato per 62 75, in poco meno di un’ora e mezza di partita, il derby tricolore contro Matteo Viola, n.294 ATP.

Semaforo rosso, invece, per Andrea Arnaboldi, n.281 del ranking, che ha ceduto per 61 67(6) 63, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, all’argentino Renzo Olivo, n.199 ATP e 22esima testa di serie.

Md

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Duckworth, James

Giron, Marcos vs (Q) van de Zandschulp, Botic

Bye vs (27) Krajinovic, Filip

(23) Dimitrov, Grigor vs Bye

Altmaier, Daniel vs Querrey, Sam

(PR) Kohlschreiber, Philipp vs Daniel, Taro

Bye vs (16) Opelka, Reilly

(9) Shapovalov, Denis vs Bye

Pospisil, Vasek vs (WC) Wolf, J.J.

(Q) Caruso, Salvatore vs (WC) Svajda, Zachary

Bye vs (19) Karatsev, Aslan

(32) Korda, Sebastian vs Bye

Paire, Benoit vs Tiafoe, Frances

Popyrin, Alexei vs Kecmanovic, Miomir

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Rublev, Andrey vs Bye

Taberner, Carlos vs Munar, Jaume

Paul, Tommy vs Lopez, Feliciano

Bye vs (28) Lajovic, Dusan

(21) Norrie, Cameron vs Bye

Monteiro, Thiago vs Sandgren, Tennys

Kwon, Soonwoo vs Pella, Guido

Bye vs (15) Bautista Agut, Roberto

(11) Schwartzman, Diego vs Bye

(Q) Cressy, Maxime vs Djere, Laslo

Nishikori, Kei vs (Q) Sousa, Joao

Bye vs (18) Evans, Daniel

(26) Harris, Lloyd vs Bye

Davidovich Fokina, Alejandro vs Johnson, Steve

(Q) Olivo, Renzo vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (6) Ruud, Casper

(5) Berrettini, Matteo vs Bye

Kudla, Denis vs (Q) Tabilo, Alejandro

Coria, Federico vs Nakashima, Brandon

Bye vs (31) Fritz, Taylor

(20) Isner, John vs Bye

Delbonis, Federico vs Nishioka, Yoshihito

(WC) Sock, Jack vs Millman, John

Bye vs (10) Sinner, Jannik

(14) Monfils, Gael vs Bye

Fucsovics, Marton vs Mager, Gianluca

Anderson, Kevin vs Thompson, Jordan

Bye vs (17) Sonego, Lorenzo

(30) Alcaraz, Carlos vs Bye

(WC) Murray, Andy vs Mannarino, Adrian

(Q) Ilkel, Cem vs Brooksby, Jenson

Bye vs (3) Zverev, Alexander

(7) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Musetti, Lorenzo

Gerasimov, Egor vs (Q) Eubanks, Christopher

Bye vs (29) Basilashvili, Nikoloz

(24) Khachanov, Karen vs Bye

Koepfer, Dominik vs Ruusuvuori, Emil

Bagnis, Facundo vs (Q) Gomez, Emilio

Bye vs (12) Carreno Busta, Pablo

(13) Garin, Cristian vs Bye

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs (Q) Escobedo, Ernesto

(Q) Vukic, Aleksandar vs Andujar, Pablo

Bye vs (22) de Minaur, Alex

(25) Fognini, Fabio vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Galan, Daniel Elahi

Martinez, Pedro vs (Q) Marcora, Roberto

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos

Masters 1000 Indian Wells – TD Quali

STADIUM 5 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 1:00 pm)

2°Inc. [2] Salvatore Caruso vs Roberto Quiroz (non prima ore: 00:00)



ATP ATP Indian Wells Caruso S. Caruso S. 6 6 Quiroz R. Quiroz R. 4 4 Vincitore: Caruso S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Quiroz R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Quiroz R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Quiroz R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Quiroz R. 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Quiroz R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Quiroz R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Quiroz R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Quiroz R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Quiroz R. 0-15 15-15 30-15 2-0 → 2-1 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Quiroz R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

ATP ATP Indian Wells Arnaboldi A. Arnaboldi A. 1 7 3 Olivo R. Olivo R. 6 6 6 Vincitore: Olivo R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Arnaboldi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Arnaboldi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Arnaboldi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Arnaboldi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Olivo R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Arnaboldi A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Arnaboldi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Olivo R. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Arnaboldi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Olivo R. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Arnaboldi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Olivo R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Arnaboldi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Olivo R. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Arnaboldi A. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Olivo R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Arnaboldi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Arnaboldi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Arnaboldi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Olivo R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Arnaboldi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Arnaboldi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

ATP ATP Indian Wells Marcora R. Marcora R. 6 7 Viola M. Viola M. 2 5 Vincitore: Marcora R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Marcora R. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Viola M. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Marcora R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Viola M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Marcora R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Viola M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marcora R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Viola M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marcora R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Viola M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Viola M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Viola M. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Marcora R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Viola M. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Marcora R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Viola M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Viola M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Combined Indian Wells – 1° Turno Md

WTA WTA Indian Wells Hontama M. Hontama M. 0 6 2 Paolini J. Paolini J. 6 3 6 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Hontama M. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Hontama M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Hontama M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Paolini J. 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hontama M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Hontama M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Hontama M. 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Hontama M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hontama M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Hontama M. 0-15 0-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Hontama M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Hontama M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

