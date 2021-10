Dominic Thiem annuncia che non avrà bisogno di un’operazione al polso

Buone notizie per il mondo del tennis direttamente dall’Austria. Dominic Thiem ha postato un breve video sui suoi social media in cui ha fatto un annuncio molto importante: ha dichiarato, dopo una consultazione approfondita con i suoi medici, che non avrà bisogno di un’operazione al polso destro. “Ho una notizia molto buona: non avrò bisogno di un intervento al polso. Il polso sembra stabile e sta migliorando. Nelle prossime settimane farò diversi esercizi per rafforzarlo, per cercare di renderlo più flessibile. Farò tutto il possibile per prepararmi ed essere così in grado di giocare di nuovo a tennis. Non tocco una racchetta da molto tempo e la verità è che mi manca molto giocare a tennis”, ha detto ai suoi fan su Twitter.

Questa notizia porta l’austriaco più vicino ai campi da tennis, anche se sembra improbabile che lo vedremo giocare qualsiasi torneo fino al prossimo anno.