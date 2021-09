Ivan Ljubicic parla di Matteo Berrettini: “Come lui avevo conosciuto solo Roger Federer, è perfetto, fa solo le cose giuste”

In un’intervista rilasciata al Messaggero, Ivan Ljubicic ha parlato del nostro Matteo Berrettini ma anche di Sinner, Musetti e Sonego.

“Parliamo di un ragazzo eccezionale, anche per la capacità e la profondità che ha di discutere le cose. Come lui avevo conosciuto solo Roger Federer, è perfetto, fa solo le cose giuste.

È interessante vedere se i tre mostri vinceranno ancora o se si fermeranno a quota 20 Slam. Io credo che saranno ancora competitivi. Berrettini è nel gruppo dei giovani che stanno diventando sempre più forti e consapevoli, insieme a Zverev, Medvedev, Tsitsipas, Rublev.

“Per Berrettini questo è stato il primo anno ad altissimo livello. Se guardi servizio e dritto che fanno paura, gli manca qualcosina a livello di rovescio e può muoversi meglio. Gli mancano match importanti nei grandi tornei, ancora un po’ d’esperienza.”

Il nome di Sinner è a detta di tutti tra i candidati a vincere gli Slam del futuro, da Musetti mi aspettavo forse qualcosa di più in proporzione allo stesso Sinner, ma il talento c’è, evidentemente ha diversi tempi di crescita. E poi c’è Sonego, che mi piace tantissimo per come sta in campo e per l’energia che ci mette” .