Challenger Columbus: Il Tabellone Principale. Salvatore Caruso testa di serie n.2

Challenger COLUMBUS , OH, USA (IH) /80 ($) – Tabellone Principale

(1) Sandgren, Tennys vs Qualifier

Fratangelo, Bjorn vs King, Darian

Aragone, JC vs Qualifier

Sasikumar, Mukund vs (7) Wolf, J.J.

(4) Gunneswaran, Prajnesh vs Qualifier

Harrison, Christian vs Torpegaard, Mikael

Kubler, Jason vs Polansky, Peter

Kozlov, Stefan vs (8) Krueger, Mitchell

(6) Escobedo, Ernesto vs Vukic, Aleksandar

(WC) Vocel, Matej vs (WC) Kingsley, Cannon

Qualifier vs Nam, JiSung

Rubin, Noah vs (3) Bolt, Alex

(5) Jung, Jason vs Peniston, Ryan

(WC) Tracy, James vs Purcell, Max

(Alt) Kelly, Dayne vs Mejia, Nicolas

(Alt) Lee, Duckhee vs (2) Caruso, Salvatore