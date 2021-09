Challenger Stettino, Rennes, Istanbul, Cary e Quito: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

CHALLENGER Istanbul 2 (Turchia) – 2° Turno, cementoto

CH CH Istanbul II Uchiyama Y. Uchiyama Y. 3 6 6 Heyman C. Heyman C. 6 3 4 Vincitore: Uchiyama Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Uchiyama Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Heyman C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Uchiyama Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Heyman C. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Uchiyama Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Heyman C. 40-0 3-1 → 3-2 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Heyman C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Uchiyama Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Heyman C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Uchiyama Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Heyman C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Uchiyama Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Heyman C. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Heyman C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Uchiyama Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Heyman C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Uchiyama Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Heyman C. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Uchiyama Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Heyman C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Uchiyama Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Heyman C. 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Uchiyama Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Heyman C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Heyman C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [4] Yasutaka Uchiyamavs [Q] Christopher Heyman

2. [Q] Aldin Setkic vs [2] Radu Albot



3. [1] Antonio Sancic / Artem Sitak vs Geoffrey Blancaneaux / Thomas Fabbiano



4. [4] Ruben Gonzales / Hunter Johnson vs [WC] Koray Kirci / Aldin Setkic



Court 9 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Quentin Halys vs [7] Illya Marchenko



CH CH Istanbul II Halys Q. Halys Q. 3 6 6 Marchenko I. Marchenko I. 6 2 2 Vincitore: Halys Q. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Halys Q. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Marchenko I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Marchenko I. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Halys Q. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Halys Q. 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Halys Q. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Halys Q. 15-0 40-0 2-1 → 3-1 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Halys Q. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Halys Q. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Marchenko I. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Halys Q. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Halys Q. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Marchenko I. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Halys Q. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [5] Marc Polmans vs Tung-Lin Wu



CH CH Istanbul II Polmans M. Polmans M. 15 0 Tung-Lin Wu. • Tung-Lin Wu. 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tung-Lin Wu. 0-15 15-15 30-15 0-1 Polmans M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. N.Sriram Balaji / Hiroki Moriya vs [2/PR] Jamie Cerretani / Fabian Fallert



4. Yu Hsiou Hsu / Evgeny Karlovskiy vs Radu Albot / Alexander Cozbinov



CHALLENGER Rennes (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

CH CH Rennes Gabashvili T. Gabashvili T. 4 6 6 Escobedo E. Escobedo E. 6 2 3 Vincitore: Gabashvili T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

1. [Alt] Teymuraz Gabashvilivs Ernesto Escobedo

2. Mats Moraing vs [8] Tomas Machac (non prima ore: 11:30)



CH CH Rennes Moraing M. • Moraing M. 0 1 Machac T. Machac T. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Moraing M. 1-2 Machac T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Moraing M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Machac T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [7] Gregoire Barrere vs Liam Broady



4. Tristan Lamasine vs [2] Arthur Rinderknech



5. [6] Lucas Pouille vs Antoine Hoang (non prima ore: 18:45)



6. Kacper Zuk vs [3] Benjamin Bonzi



Court Francoise Savatier – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mats Hermans / Glenn Smits vs Bart Stevens / Tim Van Rijthoven



CH CH Rennes Hermans M. / Smits G. Hermans M. / Smits G. 3 2 Stevens B. / Van Rijthoven T. Stevens B. / Van Rijthoven T. 6 6 Vincitore: Stevens B. / Van Rijthoven T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Stevens B. / Van Rijthoven T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Hermans M. / Smits G. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Stevens B. / Van Rijthoven T. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Hermans M. / Smits G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Stevens B. / Van Rijthoven T. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Hermans M. / Smits G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Stevens B. / Van Rijthoven T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Hermans M. / Smits G. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Stevens B. / Van Rijthoven T. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Hermans M. / Smits G. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Stevens B. / Van Rijthoven T. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Hermans M. / Smits G. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Stevens B. / Van Rijthoven T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Hermans M. / Smits G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 30-40 1-2 → 1-3 Stevens B. / Van Rijthoven T. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hermans M. / Smits G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stevens B. / Van Rijthoven T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Teymuraz Gabashvili / Maxime Janvier vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja (non prima ore: 13:00)



3. [1] David Pel / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Marek Gengel / Tomas Machac (non prima ore: 14:30)



4. Tristan Lamasine / Gilles Simon vs Arjun Kadhe / Brayden Schnur (non prima ore: 17:00)



CHALLENGER Szczecin (Polonia) – 2° Turno , terra battuta

CH CH Szczecin Rune H. • Rune H. 0 4 Andujar P. Andujar P. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Rune H. 4-1 Rune H. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Andujar P. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Rune H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andujar P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Rune H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. Holger Vitus Nodskov Runevs [2] Pablo Andujar

2. [7] Roberto Carballes Baena vs Kamil Majchrzak (non prima ore: 14:00)



3. Marco Trungelliti vs [6] Thiago Monteiro (non prima ore: 16:00)



4. [Q] Nicola Kuhn vs [Q] Alex Rybakov (non prima ore: 19:00)



COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Andrea Pellegrino / Stefano Travaglia vs [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



CH CH Szczecin Pellegrino A. / Travaglia S. Pellegrino A. / Travaglia S. 0 1 Sabanov I. / Sabanov M. • Sabanov I. / Sabanov M. 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Sabanov I. / Sabanov M. 15-0 30-0 1-3 Pellegrino A. / Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Sabanov I. / Sabanov M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Pellegrino A. / Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Sabanov I. / Sabanov M. 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [1] Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 13:00)



3. Jay Clarke vs Zdenek Kolar (non prima ore: 15:00)



4. [Alt] Jesper De Jong / Vitaliy Sachko vs [Alt] Andrea Pellegrino / Stefano Travaglia OR [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 16:00)

5. [4] Roman Jebavy / Zdenek Kolar vs Hunter Reese / Sem Verbeek



COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Luca Margaroli / David Vega Hernandez vs Szymon Walkow / Jan Zielinski



CH CH Szczecin Margaroli L. / Vega Hernandez D. • Margaroli L. / Vega Hernandez D. 0 3 1 Walkow S. / Zielinski J. Walkow S. / Zielinski J. 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Margaroli L. / Vega Hernandez D. 1-1 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Margaroli L. / Vega Hernandez D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Margaroli L. / Vega Hernandez D. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5

2. [LL] Jesper De Jong vs Thai-Son Kwiatkowski (non prima ore: 13:00)



3. Luca Margaroli / David Vega Hernandez OR Szymon Walkow / Jan Zielinski vs [2] Andre Goransson / Nathaniel Lammons (non prima ore: 16:00)

CHALLENGER Cary 2 (USA) – 2° Turno, cemento

1. [WC] Zachary Svajdavs [Q] Rinky Hijikata

2. [7] Michael Mmoh vs Sasikumar Mukund



3. Jason Jung / Mitchell Krueger vs [Alt] Alex Bolt / Rinky Hijikata (non prima ore: 23:00)



4. Christopher Eubanks vs Ryan Peniston



Court 15 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Shintaro Mochizuki vs [8] Bjorn Fratangelo



2. JC Aragone / Nicolas Barrientos vs Stefan Kozlov / Peter Polansky



3. [4] Christian Harrison / Dennis Novikov vs [Alt] Strong Kirchheimer / Shintaro Mochizuki (non prima ore: 22:00)



Court 13 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. William Blumberg / Max Schnur vs Thomas Fancutt / Jason Kubler



CHALLENGER Quito (Ecuador) – 2° Turno, terra battuta

1. Adrian Menendez-Maceirasvs [7] Thiago Agustin Tirante

2. Eduard Esteve Lobato vs [5] Juan Pablo Ficovich



3. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Alejandro Gomez / Thiago Agustin Tirante (non prima ore: 20:30)



4. Andrej Martin / Goncalo Oliveira vs [WC] Alvaro Guillen Meza / Gonzalo Villanueva



Cancha 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pol Martin Tiffon vs Alejandro Gonzalez



2. Carlos Gomez-Herrera / Alejandro Gonzalez vs [2] Adrian Menendez-Maceiras / Mario Vilella Martinez (non prima ore: 20:30)



3. Juan Pablo Ficovich / Genaro Alberto Olivieri vs Alexander Merino / Junior A. Ore (non prima ore: 22:00)



Cancha 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Mario Vilella Martinez vs Gonzalo Lama



