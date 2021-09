Eurosport UK pubblica su Twitter una vignetta satirica su Djokovic che fa discutere

L’ironia e la satira sono arti sottili, spesso si finisce per solcare il buon gusto andando “troppo oltre”.

È quello che pensano molti appassionati (britannici e non) in risposta alla vignetta pubblicata dal profilo Twitter di Eurosport UK, in cui Zezo Cartoon racconta la vittoria di Medvedev e la dura sconfitta patita da Djokovic in modo decisamente forte. Una vignetta satirica che non è piaciuta a molti, provocando reazioni altrettanto forti.

The wait for No 21 will go into 2022 🗓️

Will Novak Djokovic be the first man to reach the mark?#USOpen | @ZEZO_CARTOONS

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 13, 2021