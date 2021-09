US Open: Berrettini strappa con coraggio e qualità il primo parziale, ma Djokovic è più forte e vince in quattro set

Matteo Berrettini è stato bravissimo stanotte ma non ce l’ha fatta ad interrompere la corsa di Novak Djokovic verso un Leggendario Grande Slam. L’azzurro ha giocato per oltre due ore ad un livello stellare, vincendo il primo set per 7-5, portando in campo forza, coraggio, intensità, qualità, concentrazione massima, lucidità. Impossibile chiedere di più a Matteo, ha retto in difesa, ha servito bene, ha attaccato con precisione. Il problema è che per sconfiggere il più forte di tutti è necessario tenere quel livello ed intensità per oltre 3 ore, anche più di quattro negli Slam… Era troppo oggi per lui, praticamente per tutti in questo 2021 perfetto del serbo. A metà del secondo set Djokovic ha trovato l’allungo alla prima piccola pausa dell’azzurro e, come sempre da Campione, ha preso in mano il match e non l’ha più mollato. Novak ha iniziato il suo pressing micidiale, con grandissima qualità ed attenzione, con prime palle precise, affondi perfetti e quel ritmo che ha sfiancato Matteo, diventato via via più rigido e meno intenso.Senza la massima rapidità di piedi, Berrettini ha avuto difficoltà a spostarsi sulla sinistra rapidamente per girarsi sul diritto e sparare le sue bordate. Inoltre Novak è salito tantissimo alla risposta, trovando vincenti e quella continuità che ha privato l’azzurro di molti punti diretti. La forza di Djokovic è proprio quella di restare calmo quando viene messo sotto, avere più forza e concentrazione di tutti per farsi trovare pronto alla prima pausa del rivale ed in quel preciso istante salire di livello, compiere l’allungo e diventare imprendibile, imponendo il proprio tennis. Qualità del campione. Djokovic vince 5-7 6-2 6-2 6-3, sfiderà Zverev in semifinale.

Pochissimi rimpianti per Matteo, non c’è molto che gli si possa rimproverare. Ha solo sprecato una chance nel terzo set, quando aveva ripreso vigore e sembrava tornato al livello del primo set. Sul 2-4, ha avuto una palla break e non se l’è giocata benissimo, ha scambiato a basso ritmo finendo per sbagliare un back di rovescio. Visto che Novak non concedeva più niente da molti game, sarebbe stato meglio cercare l’affondo a tutta, prendendosi un grande rischio. Facile dirlo da casa…

Berrettini è stato splendido per come è entrato nel match, davvero da Campione. Ha spinto come un forsennato, ha accettato anche di rincorrere ed è stato bravissimo a sparare a tutta col diritto, facendo “le buche in terra” e forzando tanti errori difensivi di Novak. La chiave del suo match è stata come sempre il servizio e bordata col diritto. Grazie a queste due armi ma anche molti back ottimi e attacchi improvvisi dopo un affondo ha giocato alla pari per due ore, soverchiando in molte occasioni “il tiranno” del tennis attuale. Una prestazione monstre, davvero da applausi. Purtroppo per lui, Djokovic è il più forte complessivamente. Riesce ad incassare come nessun altro, è un vero “black mamba” per come azzanna il rivale alla prima incertezza e passaggio a vuoto. Operato il break, “Nole” trova una concentrazione massima, serve benissimo aprendosi l’angolo e trovando l’affondo. Rallenta, sposta il tempo del match sui propri ritmi, lavora leggermente la palla per non dare troppo punch ad un rivale pericoloso come Matteo e lo sposta, con un ritmo meccanico e ossessivo, finendo per sfiancarlo mentalmente e mettergli fretta. Infatti quando finisci in quella morsa, cerchi disperatamente di uscirne, e rischi troppo, cerchi di affrettare i tempi finendo solo per farle il gioco del “Djoker”. È decisamente il più tosto e forte Novak, perché diventa chirurgico nel cercare la rete, solletica il tuo punto debole, come oggi ha bel fatto insistendo sul rovescio dell’azzurro con palle cariche senza tanto peso e poi via in contro piede; o con dei cross molto stretti col diritto che hanno mandato fuori posizione l’azzurro.

Berrettini si sapeva che non fosse al 100% fisicamente, ma davvero ha sorpreso in positivo anche per la quantità di prestazione. Era impensabile che potesse tenere giù il piede a manetta come ha fatto nel primo set per tutto il match, è bastato un piccolo calo per far girare il match. Ma i due aspetti, oltre a quello fisico, che hanno girato la partita sono stati la crescita spaventosa di Djokovic in risposta, e come Matteo ad un certo punto non sia più riuscito a trovare quello scatto per spostarsi veloce a sinistra per girarsi col diritto e sparare a tutta. Quando l’azzurro trova quella posizione diventa una bella gatta da pelare anche per il n.1 Bravo “Nole” a rispondere tanto, a spostare Matteo non consentendogli di girarsi col diritto. Novak è bravissimo sul piano tattico ad annullare i punti di forza del rivale e imporre i suoi schemi. Djokovic è semplicemente il più forte. Matteo manca ancora in risposta, lì deve assolutamente lavorare. Novak ha servito molto bene, salendo molto dal secondo set, ma l’azzurro deve crescere in questo colpo.

Si chiude così il 2021 Slam di Berrettini. Ottavi a Melbourne, quarti a Roland Garros, finale a Wimbledon, quarti a US Open. Se escludiamo le annate in cui un italiano ha vinto uno Slam (2 Pietrangeli, 1 Panatta), quello di Berrettini il miglior anno di sempre di un azzurro. È giusto sottolineare inoltre che agli Australian Open è stato stoppato da un infortunio, e… negli altri tre Slam ha affrontato sempre Djokovic… Se non avesse trovato di fronte questo “Marziano”, avrebbe probabilmente vinto i Championships e chissà a RG e US Open… Matteo Berrettini esce dal torneo, ma esce a testa altissima, con tutto il pubblico in piedi ad applaudirlo. Esce con la conferma di essere un tennista fortissimo (n.6 della Race), perfetto per i grandi appuntamenti. Deve continuare a migliorare, soprattutto in risposta, e il suo momento per alzare un trofeo potrebbe arrivare. Djokovic continua la sua corsa verso il Grande Slam. Zverev è al suo top in carriera. Basterà?

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Il match inizia con Djokovic alla battuta. Subito molto aggressivo, avanza e chiude di volo. Il game si complica e si va ai vantaggi. Matteo inizia bene, tiene lo scambio anche col rovescio. Un erroraccio di Novak col diritto consegna la prima palla break del match all’azzurro. Ace! La cancella in modo perentorio Djokovic. Molto laborioso quest’inizio, ma alla Djokovic si porta avanti 1-0. Serve Berrettini. Inizia con un doppio fallo, poi un diritto sparacchiato lungo, la risposta nei piedi moooolto lunga di Novak l’ha sorpreso. Finalmente sullo 0-30 trova il primo Ace, imprendibile. Grazie al servizio ed un diritto fulminante vince il suo primo game. Il set scorre sui turni di servizio, con il quarto e quinto game piuttosto complicati. Matteo cerca anche la via della rete, ma la risposta e passanti del serbo sono fantastici, non è facile gestire di volo. Di potenza l’azzurro sfonda in avanzamento, dopo essersi aperto il campo con il servizio. Lo schema uno-due resta il migliore per lui, scambiando il meno possibile. Anche Djokovic sbaglia qualcosa nello scambio, anche col rovescio, la palla di Berrettini è lunga e pesante, e qualche variazione col back è interessante perché gli permette di riguadagnare posizione e quindi entrare col diritto nel colpo successivo. Nel sesto game, errori di Matteo, e sul 30 pari un rovescio slice dell’azzurro muore in rete. 30-40 e palla break per il n.1. Grande botta al T con la prima, la cancella di forza. Grandissima lotta in spinta, nessuno dei due molla niente. Con la risposta Djokovic trova una profondità incredibile, annullando le prime “giocabili” dell’azzurro. Arriva la seconda palla break del game, con un rovescio steccato da Matteo. La cancella ancora con la prima, potente sul diritto, a 134 miglia. Il game sfonda i 10 minuti, lo vince alla fine l’azzurro per il 3 pari. Intensità clamorosa, come se fosse un tiebreak decisivo. Anche Djokovic va in difficoltà al servizio nel settimo game. Sul 30 pari Berrettini regge nello scambio, trova una splendida smorzata e avanza, il lob di Nole è lungo. Palla break per Matteo! Ace, che classe… il quarto del match, trova in modo chirurgico. Non demorde l’azzurro, con una serie di diritti cross potentissimi, infila un contro piede splendido, altra palla break. Stavolta niente prima in campo… (cercava il S&V), No!!!! Matteo comanda lo scambio col diritto, mette alle corde il serbo ma sbaglia l’ultimo affondo, un diritto in avanzamento inside in. Peccato, non era così difficile per lui. Con una gran prima e poi un rovescio lungo linea splendido, improvviso, Djokovic si salva e sale 4-3. Il set scorre sino al 5 pari, sempre con grande intensità e livello di gioco notevole. Serve Djokovic, e inizia male con un diritto in corridoio. Poi chiude col diritto cross, perfetto. Finora è l’ottavo vincente col diritto per il serbo, contro solo 3 di Matteo, che ha forzato tantissimo procurando più errori del rivale che vincenti diretti. Altro gratuito di Djokovic, ancora col diritto, da metà campo sparacchia in rete, per una volta ha avuto fretta. 15-30. Con un gran servizio da sinistra si porta 30 pari, ma nel punto seguente sbaglia ancora col diritto, subendo una pallata davvero potente dell’azzurro. Palla break Berrettini! e il BREAK arriva! Viene a rete il serbo, ma col passante di diritto lo infila. 6-5, serve per il primo set l’azzurro. Servizio e diritto, Ace (sesto del match), altro pressing col diritto chiuso con un lungo linea imprendibile. Che testa Matteo! 40-0 e Tre Set Point! Djokovic non cede, risponde benissimo e li cancella tutti, complice anche un errore di rovescio e poi uno grave col diritto di Berrettini. Con un Ace al centro ottiene il quarto set point. Chiude il set Matteo grazie ad un diritto out del serbo. 1 ora e 17 minuti di lotta feroce e grande livello di gioco. Berrettini SPAZIALE a livello mentale, per come ha tenuto dal fondo, per come ha continuato a spingere nonostante le difese e le risposte clamorose del rivale. Djokovic solo 56% di prime in campo e 17 errori, ma molti sono stati forzati dal pressing dell’azzurro.

Secondo set, inizia Djokovic al servizio. Il parziale scorre via rapido sui game di servizio, fino al quarto game. Matteo rischia un attacco punito da un passante incredibile, giocato da metri fuori dal campo. 15-30. Un errore col rovescio di Nole porta lo score sul 30 pari. Bravo Novak ad avanzare sulla prima palla più corta in scambio di Matteo. Berrettini arriva tardi nell’angolo e il passante è out. Palla break Djokovic. Il BREAK arriva, prima una risposta spettacolare, niente piedi di Matteo, quindi trova grande profondità col rovescio e l’azzurro spedisce lungo un diritto. È il primo break subito dall’azzurro, alla prima flessione con la prima e con la spinta col diritto. Come sempre, chirurgico Djokovic nell’approfittarne. 3-1 avanti, a zero consolida il vantaggio portandosi 4-1. La zampata vincente del “Djoker” che, una volta in vantaggio, serve alla perfezione, non sbaglia più niente e scappa via. Berrettini accusa il momento, crolla 0-40 nel sesto game, evidentemente paga lo sforzo terribile del primo set, più mentale che fisico. Le cancella tutte, con servizio e diritto, e soprattutto grande coraggio, incluso un Ace sul 30-40. Djokovic risponde in modo pazzesco, disegna il campo col rovescio, vuole il doppio break. Salva anche una quarta e poi una quinta palla break Matteo, scambiando con intensità e qualità e col servizio. Con grande grinta, l’azzurro respinge l’assalto del rivale, portandosi 2-4. Djokovic è in controllo totale nei suoi game, sale facilmente 5-2. Matteo inizia bene l’ottavo game, 30-0, ma non riesce a chiudere di volo e quindi spara in rete un diritto in corsa. 30 pari. Nello scambio seguente Djokovic trova un diritto in avanzamento lungo linea perfetto, lascia fermo l’azzurro. 30-40 e Set Point Djokovic! Niente prima in campo, cercava l’Ace al centro… Risponde profonda, col rovescio Matteo trova solo la rete. 6-2 Djokovic, grande reazione del n.1 dopo il primo set perso.

Terzo set, inizia Djokovic al servizio. Sembra impermeabile a tutto il serbo, ha preso possesso del tempo di gioco, risponde benissimo e regge le pallate dell’azzurro, meno continue rispetto al primo set. Vince facilmente il primo game, concentrato in modo assoluto, e pressa in risposta. Un doppio fallo costa a Matteo lo 0-30, momento difficile per lui, sente il fiato sul collo del rivale. Segue uno scambio di ritmo, profondissimo Nole, sbaglia ancora Berrettini, più lento con le game. 0-40, tre immediate palle break. Lavora benissimo col back sulla prima l’azzurro e infila un gran diritto. Cede alla seconda, inchiodato sul rovescio dal pressing “arrotato” a media velocità di Djokovic. BREAK, 2-0 avanti il serbo. Il match si è spostato nella palude del n.1, scambi a media velocità, discreta rotazione, molto intensi e precisi. Matteo è costretto a rincorrere, non riesce più a spingere col diritto e spaccare la palla come nelle prime due ore, ora è meno veloce con le gambe e questa differenza lo penalizza totalmente. Vola 3-0 Djokovic, 12 punti a 2 il parziale. La sensazione è che Djokovic non sbaglia mai adesso, nonostante le contromosse dell’azzurro. Berrettini fa fatica anche nel quarto game, salva una palla break sul 30-40 con una bella prima a T, e muove lo score nel set, 1-3. Djokovic invece è una macchina nei suoi turni di servizio, facile si porta 4-1. Invece soffre, soffre moltissimo Matteo ora nei suoi turni. Il sesto game è lunghissimo, ben 18 punti, con una palla break annullata ai vantaggi (insolito errore in risposta per Djokovic). Resa in scia sul 2-4 l’azzurro e nel settimo game cerca l’affondo in risposta per rientrare in partita nel set. Djokovic concede qualcosa, con un raro errore col diritto (meno focus di Novak). 0-30. Lavora alla perfezione lo scambio Novak, piedi vicino alla riga, dal centro comanda, sposta Matteo e chiude col diritto cross. Perfetto. Segue servizio e via avanti a chiudere, appena sale l’attenzione, diventa ingestibile Nole. Sul 30 pari però un bel forcing di Berrettini gli vale il punto del 30-40, palla break per l’azzurro! Niente, Djokovic impone il suo ritmo, Matteo sbaglia un back, si poteva fare meglio in questo punto. Djokovic respinge l’assalto, vola 5-2 e pressa in risposta nel game seguente. Sullo 0-30 trova una risposta allucinante, d’incontro su di una pallata esterna a tutta dell’azzurro. 0-40, Tre Set Point Djokovic. Cancella il primo col servizio, ma cede al secondo, costretto a rincorrere sotto il pressing del serbo. 6-2, un parziale meritato, dominato dal n.1. Solo 52% di punti vinti con la prima per Matteo, indice della straordinaria qualità in risposta di Djokovic.

Quarto set, scatta Novak alla battuta, a 30 vince il game. Matteo serve, ma sbaglia col rovescio slice, le gambe ora sono rigide. 30 pari. Niente punti col servizio… mentre Novak muove Matteo dalla risposta, lo porta a correre e addio, alla fine è l’azzurro il primo a sbagliare. 30-40 e palla break. Berrettini spinge, con coraggio si butta avanti ma il passante del n.1 è una sentenza. BREAK Djokovic, scappa subito via nel quarto set. Lo sguardo di Nole è infuocato, guarda il pubblico che lo incita. Matteo con coraggio spinge, sprinta, ma dalla metà del secondo set è Novak a tenere in mano il pallino del gioco, il tempo degli scambi, muove Berrettini e lo porta a sbagliare. È semplicemente vicino alla perfezione. Berrettini non cede, continua a crederci e spinge col diritto, ma è meno veloce nell’arrivare sulla palla e arrivano palle meno incisive e qualche errore di troppo. 3-0 Djokovic. Il set scorre sui turni di servizio sino al 6-3 finale per il serbo. Chiude con errore in risposta di Matteo col rovescio. È la 12esima semifinale a NY per Djokovic, a due passi dal Grande Slam. Berrettini c’ha provato, ha giocato una grande coraggiosa partita, nonostante una condizione fisica non ottimale, come si è visto dalla metà del secondo set. Djokovic è stato più forte, applausi a lui, ma anche a Matteo, che si conferma grandissimo giocatore da grandi tornei, e sesto nella Race 2021.

