Dal 17 settembre torna la Coppa Davis: in programma dieci sfide del World Group I

Tra il 17 e il 19 settembre si disputeranno dieci gare del World Group I di Coppa Davis: due di questi incontri (Bolivia-Belgio e Nuova Zelanda-Corea del Sud) saranno disputati in campo neutro. Tra i tennisti convocati, figurano anche Diego Schwartzman in Argentina-Bielorussia e Cristian Garin in Slovacchia-Cile, oltre alla sorpresa degli US Open Botic Van De Zandschulp che sarà di scena a Montevideo in Uruguay-Olanda.

BOLIVIA-BELGIO (Asuncion, Paraguay)* – terra outdoor

Convocati BOL: Hugo Dellien, Federico Zeballos, Murkel Dellien, Boris Arias, Juan Carlos Prado Angelo

Convocati BEL: Zizou Bergs, Ruben Bemelmans, Michael Geerts, Joran Vliegen, Sander Gille

ARGENTINA-BIELORUSSIA (Buenos Aires, Argentina) – terra outdoor

Convocati ARG: Diego Schwartzman, Federico Coria, Guido Pella, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez

Convocati BLR: Alexander Zgirovsky, Martin Borisiouk, Erik Arutiunian, Daniil Ostapenkov

URUGUAY-OLANDA (Montevideo, Uruguay) – terra outdoor

Convocati URU: Pablo Cuevas, Martin Cuevas, Ignacio Carou, Francisco Llanes, Ariel Behar

Convocati NED: Botic Van De Zandschulp, Tallon Griekspoor, Robin Haase, Wesley Koolhof, Matwe Middelkoop

SLOVACCHIA-CILE (Bratislava, Slovacchia) – cemento indoor

Convocati SVK: Norbert Gombos, Alex Molcan, Lukas Klein, Filip Polasek, Igor Zelenay

Convocati CHI: Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera, Nicolas Jarry, Matias Soto

FINLANDIA-INDIA (Espoo, Finlandia) – cemento indoor

Convocati FIN: Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrik Niklas-Salminen, Harri Heliovaara, Henri Kontinen

Convocati IND: Prajnesh Gunneswaran, Ramkumar Ramanathan, Saketh Myneni, Rohan Bopanna, Divij Sharan

NORVEGIA-UZBEKISTAN (Oslo, Norvegia) – cemento indoor

Convocati NOR: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Andreja Petrovic, Simen Sunde Bratholm, Felix Nordby

Convocati UZB: Denis Istomin, Khumoyun Sultanov, Sanjar Fayziev, Sergey Fomin, Maxim Shin

LIBANO-BRASILE (Jounieh, Libano) – terra outdoor

Convocati LBN: Benjamin Hassan, Hassan Ibrahim, Roey Tabet, Michel Saade, Carlos Chamas

Convocati BRA: Felipe Meligeni Rodrigues Alves, Orlando Luz, Matheus Pucinelli De Almeida, Rafael Matos, Marcelo Demoliner

NUOVA ZELANDA-COREA DEL SUD (Newport, Stati Uniti)* – erba outdoor

Convocati NZL: Isaac Becroft, Rubin Statham, Finn Reynolds, Michael Venus, Marcus Daniell

Convocati KOR: Soonwoo Kwon, Jisung Nam, Yunseong Chung, Seong Chang Hong, Minkyu Song

ROMANIA-PORTOGALLO (Cluj-Napoca, Romania) – cemento indoor

Convocati ROU: Marius Copil, Filip Cristian Jianu, Nicholas David Ionel, Nicolae Frunza, Horia Tecau

Convocati POR: Joao Sousa, Gastao Elias, Frederico Ferreira Silva, Nuno Borges

PERU’-BOSNIA ERZEGOVINA (Lima, Perù) – terra outdoor

Convocati PER: Juan Pablo Varillas, Nicolas Alvarez, Jorge Brian Panta, Conner Huertas Del Pino, Sergio Galdos

Convocati BIH: Damir Dzumhur, Mirza Basic, Nerman Fatic, Tomislav Brkic

*campo neutro