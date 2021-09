La Nazionale dell’Uzbekistan in ritiro alla Tennis Training

Arrivata ad inizio settembre la nazionale dell’Uzbekistan si allenerà a Villa Candida fino a sabato prossimo. In programma allenamenti congiunti con lo staff tecnico e con i giocatori della Tennis Training.

Un vero e proprio gemellaggio quello tra la Tennis Training School e la nazionale uzbeka di tennis che in questi giorni si trova a Foligno in preparazione del primo turno di Coppa Davis che disputerà nel weekend del 17-18 Settembre ad Oslo contro la nazionale norvegese.

La formazione dell’Uzbekistan guidata da Farrukh Dustov, vede tra i suoi elementi di spicco anche l’esperto ex n.33 del mondo Denis Istomin.

Un sodalizio, quello con la scuola di Villa Candida, nato qualche anno fa grazie agli ottimi rapporti tra il capitano Uzbeko Dustov, Fabio Gorietti e Federico Torresi che si è concretizzato in questo ritiro umbro in cui gli atleti uzbeki usufruiscono delle strutture, del supporto tecnico di maestri, preparatori atletici e giocatori della Tennis Training, con cui effettuano allenamenti congiunti.

“La squadra si sta trovando molto bene qui alla Tennis Training – spiega il capitano uzbeko Dustov – tutto lo staff è molto gentile e i coach veramente professionali. Un ambiente ideale per preparare una competizione importante come la Coppa Davis. Devo dire che i miei ragazzi sono molto contenti e anche motivati nel lavorare con lo staff della TTS. A tal proposito tengo a ringraziare tutti sperando di rivederci a dicembre per il ritiro invernale sempre in ottica Coppa Davis”.