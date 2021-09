Us Open: Matteo Berrettini dopo l’accesso agli Ottavi: “Sono felice perché mentalmente e fisicamente è stato davvero difficile”. Parlano anche Jannik Sinner e Andreas Seppi (con i video delle partite)

Matteo Berrettini : “Sono molto felice di questa vittoria. Penso sia stata una partita molto dura, contro un avversario molto difficile che in America sta giocando benissimo. Sono felice perché mentalmente e fisicamente è stato davvero difficile. Ho dovuto elevare il mio livello di gioco nel quinto set per portare a casa il match.

Mentalmente e fisicamente non era facile perché non avevo molte ore di gioco nelle gambe e non sapevo come avrebbe potuto reagire il mio corpo. Sto bene e questa partita ha dimostrato che sono pronto a giocare cinque set. Durante il match ho avuto alti e bassi, è successo a lui ed è successo a me ma è il bello dei cinque set. La cosa più importante è come io mi senta adesso: sono stanco sì, ma non distrutto e pronto a giocare la prossima partita. Quella di oggi è stata l’ulteriore riprova del lavoro fatto fino ad adesso per ritornare al 100%”.

Rispetto a quell’incontro di Wimbledon, questo è stato totalmente diverso: è stato molto bravo lui a giocare meglio e non ho vinto più facilmente è perché dalla parte del dritto non riuscivo a fargli male, fino a quando non ho alzato il livello del mio gioco e da lì tutto è diventato più semplice”.

Mi sento comunque già al livello degli altri: è vero, sono stato fermo, ma ogni volta che sto bene riesco a giocarmela alla pari. Con Zverev ho perso in finale a Madrid, con Tsitsipas a Roma, ma loro sanno che la partita c’è; poi magari loro sono più continui ma sono contento del mio stato di forma attuale. Queste partite le vince chi gioca nei momenti importanti meglio dell’altro: è un aspetto dei match su cui rivolgo molta attenzione e nei quali cerco di giocare con ancor più concentrazione, per capire al meglio cosa fare e come farlo. Alla fine le partite di tennis si giocano su pochi ma decisivi momenti.”

Jannik Sinner : “Mi piace giocare 3 su 5, anche se sarebbe stato meglio.

Ci sono momenti difficili che bisogna cercare di superare, e sono contento di essere riuscito a tirare fuori il tennis migliore quando contava

L’atmosfera era davvero pazzesca. Sono felice di essere approdato nella seconda settimana. Sto migliorando di partita in partita in questo torneo e spero di fare meglio anche nel prossimo match.

Poi vediamo come andrà lunedi. Alla fine della partita Gael mi ha fatto i complimenti e anche io a lui.

Tutti e due abbiamo gioco un buon match. Io e Gael fuori dal campo siamo anche amici quindi il nostro abbraccio alla fine della partita è stato molto bello.”

Andreas Seppi : “L’ho interpretata male, soprattutto nei primi due set. Spingevo troppo, volevo troppo invece che stare un po’ nello scambio e aspettare il momento più opportuno. Fisicamente stavo bene, non sentivo particolari dolori.

Peccato, l’ho giocata male, mi sono girato tardi. Lui era in un momento in cui sbagliava tanto, forse potevo giocarmela con attenzione. Ho giocato male tutti i punti importanti.

Chiaro, c’è un po’ di rammarico per oggi ma l’esito di questa partita non cambia nulla per i prossimi mesi. Invece il torneo che ho giocato mi conferma che posso ancora giocare a buon livello..

Ho due settimane per allenarmi poi i miei programmi sono di giocare a Nur Sultan, Sofia e poi si vedrà.

Dipenderà anche di come saranno andati i due tornei.”