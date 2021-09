Us Open: Jasmine Paolini “Ora so di poter giocare sul cemento”

Jasmine Paolini : “In quell’ultimo game ho speso molte energie e sono arrivata la tie-break stanca. Non sono riuscita a rimanerle vicina durante i primi punti, e lì si è poi vista l’esperienza, soprattutto l’esperienza di giocare a livello alto per tanto, su un campo come questo. Non è che mi manchi la preparazione fisica, ma quando si gioca match di questo livello è totalmente diverso ed è quasi come se ci si stancasse il doppio.

Ora so di poter giocare anche sulle superfici rapide, sul cemento. Mi dicevano che potevo giocare su questa superficie, ma non ci credevo abbastanza. Prima di venire qui negli USA abbiamo lavorato tanto sugli aspetti tecnici del gioco sul cemento, come l’apertura di diritto che deve essere anticipata, ed è stata una trasferta positiva, ho fatto belle partite. Ora devo migliorare nel servizio, soprattutto sulla seconda palla, e giocare i punti importanti con maggior lucidità“.