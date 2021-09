Luci e ombre nell’incredibile “Italian Day” a Flushing Meadows

Il 31 agosto 2021 resterà una data speciale per il tennis azzurro, ben 10 italiani (più Martina Trevisan, splendida e meritatissima vittoria per la toscana!) tutti in campo, per colpa di un sorteggio quantomeno bizzarro che li ha collocati dalla parte di Re Djokovic, stanotte vittorioso vs. il giovane Rune. Il bilancio parla di 4 vittorie e 6 sconfitte, quindi più che dimezzata la truppa italica a US Open. Impossibile (per chiunque!?!) seguire con attenzione tutte le partite, abbiamo vissuto emozioni davvero intense, tra luci ed ombre.

Spiace per la sconfitta di Lorenzo Sonego, era favorito contro il tedesco Otte (anche per il solo fatto di essere la tds n.20), per una volta è caduto sull’aspetto in cui generalmente eccelle, la forza mentale. Se guardiamo anche i numeri, quasi tutti sono a suo favore, ma i numeri non spiegano come “Sonny” abbia gettato molte situazioni di vantaggio, facendosi riprendere e perdendo i tiebreak decisivi di terzo e quarto set. Davvero un peccato perdere così per un fighter come lui, uno che è bravissimo nel restare lucido sotto tensione e fare sempre le scelte giuste.

Chi invece negli Slam non sbaglia mai un colpo è il nostro monumentale Andreas Seppi, l’uomo di copertina della giornata azzurra. Non ci sono più aggettivi per descrivere la forza mentale e capacità di resistenza dell’altoatesino, che invecchia come i migliori vini. Mentre moltissimi lo vedono già pronto per il “buon retiro” nel suo ranch in Colorado, lui sprinta e corre per ore e ore, come se avesse vent’anni, incurante delle piaghe del tempo e di rivali più giovani. Di fronte aveva Fucsovics, non un genio della racchetta ma un grandissimo atleta, giocatore ordinato e altrettanto lottatore. Seppi è stato più duro, una ROCCIA, al suo 19esimo US Open a 37 anni suonati. La battaglia è feroce, si trascina al tiebreak decisivo. Seppi sembra spacciato sul 7-8 ma niente, si aggrappa al servizio e pure infila con classe una smorzata difficilissima. Il match diventa drammatico sportivamente: sembra fatta quando ha il (terzo) match point sul 9-8, ma niente, Fucsovics indovina con disperazione un passante splendido, tutto da rifare. 11 pari, 12 pari. Si gira di nuovo, i due quasi ridono tra tensione e fatica, questo TB entra di forza nelle tv di tutto il mondo. 14-13, sesto MP. È quello buono, forza a tutta col diritto incrociato, Marton non la rimette in campo. GSM, clamoroso successo per l’uomo delle mille maratone, che non smette mai di stupirci. Quando finalmente Seppi appenderà la racchetta al chiodo, ci mancheranno terribilmente le sue battaglie negli Slam, per ora solo applausi e un enorme grazie.

C’era attesa per il nostro “Tris d’assi” Berrettini – Musetti – Sinner. Hanno vinti tutti, per fortuna, anche se con sfumature diverse.

Matteo aveva di fronte un avversario scomodo, Chardy, che se prende ritmo al servizio e gioca libero può diventare la classica “mina vagante”. Infatti il bel francese, da anni modello per la nota casa del “coccodrillo”, ha servito come un treno per tutto il primo set, mentre Berrettini pareva ancora un po’ lento e in difficoltà nel trovare ritmo in risposta. L’azzurro non ha convinto a pieno a livello di gioco (soprattutto in risposta), ma è stato splendido per forza mentale, riuscendo a cavarsi dal buco, di forza, in tutte le situazioni scomode. Ha rimontato da 1-4 nel tiebreak del primo set e recuperato un break nel secondo, vincendolo quindi al tiebreak. Si è preso rischi nei punti importanti e li ha vinti quasi tutti, confermando di essere sempre al top nei momenti chiave. Da campione.

Prestazione discreta anche per Jannik Sinner. Era nettamente favorito vs Purcell, ha ceduto un set, ma ha mostrato un tennis positivo, con momenti di grande spinta e qualità. 12 Ace e 4 doppi falli con 3 punti su 4 vinti con la prima in campo, numeri confortanti. Ancora qualche pausa di troppo nella spinta ma ricordiamo che – come per Berrettini – era il primo match del torneo, quindi spingere subito a tutta non è consigliato né utile. Era importante portarla a casa senza rischiare, missione compiuta.

Missione compiuta soprattutto per Lorenzo Musetti, sul quale erano puntati i riflettori visto il momento tutt’altro che positivo e le sue recenti dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana, in cui ha parlato di problemi sia in campo che fuori, che non lo lasciano tranquillo. Non ha approfondito, e va bene così, l’importante è che in campo sia sereno e giochi il suo tennis. Ieri ha disputato una partita saggia, lasciando che Nava sfogasse il proprio impeto agonistico forzando un sacco di errori. C’era da giocare solido, senza tanti fronzoli e ricami per una volta, per portarla a casa e ritrovare ritmo, fiducia. Vedere che la tua palla cade solida in campo, con continuità, era la medicina migliore per guarire da una influenza sportiva. Lorenzo ha esattamente fatto questo, meno fuochi d’artificio, tennis forse più povero rispetto al suo potenziale ma l’ha portata a casa e va benissimo così. Nell’ultimo set ha giocato più libero, e qualche magia delle sue l’ha regalata. Peccato che il sorteggio gli abbia assegnato come prossimo match Opelka, uno che invece non ti fa letteralmente giocare, è in grandissima forma e probabilmente sarà troppo per il Musetti attuale. Ma resta una vittoria importante, grande iniezione di fiducia.

Gli altri azzurri, purtroppo, hanno tutti perso. Era difficile chiede una vittoria a Caruso, opposto a Nishikori, che qua ha fatto pure una finale (2014). Salvo purtroppo continua nel suo deludente 2021, ma almeno ha strappato un set al nipponico. Spiace piuttosto che abbia terminato il match il doppio degli errori rispetto ai vincenti.

Dolorosa sconfitta per Fognini, perché Fabio aveva giocato alla grande i primi due set, prendendo grande ritmo da fondo campo e non lasciando scampo a Pospisil. Il canadese era uno dei peggiori in assoluto da incontrare, la vera “mina vagante”, tanto che nel terzo set – complice anche il primo passaggio a vuoto, o meglio pausa per tirare il fiato di Fabio – Vasek ha iniziato a martellare con la prima e il match è girato. Quinto set, pronti via e Fabio di nuovo sale in cattedra, si porta avanti con decisione, ma quando tutto sembrava filare liscio verso il successo (3-0 e poi 4-1), ha ceduto il servizio, mancando la chance per ritornare avanti 5-3 e servire per il match. Dal 4 pari si è giocato punto su punto, con grande tensione e tanta fatica sulle gambe, così che il servizio è diventato decisivo nel tiebreak finale, con il canadese che se lo aggiudica per 7-4. Amara sconfitta, perché Fognini aveva giocato bene, con qualità ed intensità, arrivando davvero ad un passo dal portarla a casa, meritatamente.

Marco Cecchinato ha ceduto in 4 set al giovane yankee Svajda, una vera battaglia a colpi di pallate, chiusa dal siciliano con ben 65 vincenti e 31 errori. Meglio però ha fatto il rivale (40-13) che soprattutto è stato più bravo nello sfruttare le poche palle break del match. Nel tennis i punti non sono tutti uguali, chi riesce a vincere i più “pesanti”, nelle partite lottate finisce per vincerle.

Sconfitta più netta per Stefano Travaglia, in tre set vs. Moutet, mentre Gianluca Mager ha disputato una grande e generosa maratona contro Jordan Thompson, perdendo solo al Tiebreak decisivo, come Fognini. Oltre tre ore e mezza di lotta, con il ligure bravo a reggere lo scambio veloce con l’australiano e trovare grandi accelerazioni da tre quarti campo. Alla fine ha pesato la maggior esperienza a questi livelli di Thompson, che l’anno scorso a US Open arrivò agli ottavi. Mager nonostante l’amarezza per la sconfitta ha confermato di avere il livello tecnico ed agonistico per giocarsela 3 su 5 contro ottimi avversari, farà tesoro di questa esperienza.

Peccato soprattutto per le sconfitte di Fognini e Mager, match persi di pochissimo, e per la prestazione di Sonego, davvero opaca. Se ci fossero state altre 3 vittorie, sarebbe stata una giornata da favola, ma nel tennis ci sono anche gli avversari, e spesso vincono perché riescono a giocare meglio. It’s tennis, baby…

