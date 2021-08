ITF Praga e Collonge-Bellerive: I Main Draw

ITF PRAGA(Cze 60k terra)

[1] Magdalena Frech vs Jesika Maleckova

Alexandra Ignatik vs TBD

Linda Noskova vs Darja Vidmanova

Gabriela Ce vs [5] Lucia Bronzetti

[3] Panna Udvardy vs TBD

Richel Hogenkamp vs Arianne Hartono

Natalija Stevanovic vs Monika Kilnarova

Miriam Kolodziejova vs [8] Diane Parry

[6] Rebecca Sramkova vs TBD

TBD vs TBD

Zuzana Zlochova vs TBD

Daniela Vismane vs [4] Leonie Kung

[7] Lucrezia Stefanini vs Sujeong Jang

Sara Bejlek vs Martina Di giuseppe

TBD vs TBD

Suzan Lamens vs [2] Katarzyna Kawa

ITF COLLONGE-BELLERIVE(Sui 60k terra)

[1] Oceane Dodin vs Valentina Ryser

Dalila Jakupovic vs Sada Nahimana

Lara Salden vs TBD

Camilla Rosatello vs [8] Amandine Hesse

[3] Beatriz Haddad maia vs TBD

Simona Waltert vs Amina Anshba

Diana Marcinkevica vs TBD

[6] Tatjana Maria vs TBD

[7] Yuki Naito vs Conny Perrin

Naiktha Bains vs TBD

Alina Granwehr vs Elsa Jacquemot

[4] Anna Bondar vs TBD

[5] Indy De vroome vs Sebastianna Scilipoti

Katharina Gerlach vs TBD

Jessika Ponchet vs TBD

Joanne Zuger vs [2] Anastasia Gasanova