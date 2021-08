Us Open: Berrettini e Sinner, quote rasoterra all’esordio. Fognini contro l’ostacolo Pospisil

Inizia la cavalcata della truppa azzurra agli Us Open. Tutti gli italiani debuttano nella giornata di martedì essendo nella parte alta del tabellone, a partire da Matteo Berrettini. Il romano è l’azzurro con maggiori chance a New York e per questo l’esordio non dovrebbe essere un problema: confermano questa linea gli esperti di Stanleybet.it che offrono il numero uno d’Italia a 1,08 contro il francese Jeremy Chardy. Quest’ultimo paga 7 volte la posta giocata in una contesa che vanta un solo precedente, vinto da Berrettini nel 2019. Quote simili per l’esordio di Jannik Sinner, dato a 1,07 contro la wild card Max Purcell. L’altoatesino aveva già sfidato e battuto l’australiano a Melbourne, ad inizio anno: la rivincita si assesta a quota 7,60.

Più complicato, ma pur sempre alla portata, il primo turno di Fabio Fognini. Il ligure affronta il canadese Vasek Pospisil e, nonostante i due precedenti parlino a favore del nordamericano, i bookie danno per favorito l’azzurro a 1,58. A 2,30 invece si gioca Pospisil. Infine spazio anche a Lorenzo Musetti, impegnato contro il giovane Emilio Nava. A 1,33 il toscano che si ripete dopo la finale degli Australian Open junior 2019 vinta proprio contro l’americano (offerto a 3,15).

TOMORROW, 17:00 1R Musetti – Nava 0-0 1.34 3.28

TOMORROW, 17:00 1R Caruso – Nishikori 0-0 6.27 1.12

TOMORROW, 18:30 1R Seppi – Fucsovics 1-2 5.39 1.15

TOMORROW, 19:00 1R Otte – Sonego (20) 0-4 3.40 1.32

TOMORROW, 19:00 1R Chardy – Berrettini (6) 0-1 8.25 1.08

TOMORROW, 19:00 1R Moutet – Travaglia 0-0 1.63 2.28

TOMORROW, 19:00 1R Thompson – Mager 1-0 1.34 3.25

TOMORROW, 20:00 1R Purcell – Sinner (13) 0-1 8.81 1.07

TOMORROW, 20:30 1R Cecchinato – Svajda 0-0 1.31 3.44

TOMORROW, 22:00 1R Fognini (28) – Pospisil 1-3 1.60 2.33