Us Open: Novak Djokovic ed il suo avversario di primo turno

Us Open 2021

Novak Djokovic, numero uno del mondo, ha conosciuto ieri sera, dopo il sorteggio delle qualificazioni -, il nome del suo primo avversario agli US Open, torneo dove cercherà di fare la storia e chiudere con il Grand Slam.

L’avversario di primo turno è il giovane 18enne danese Holger Rune, che è uno dei giocatori più in forma in questo momento (anche se a un livello competitivo inferiore rispetto al serbo).

Rune, numero uno juniores alla fine delle stagioni 2019 e 2020 e campione del Roland Garros nella stessa fascia d’età due anni fa, ha inanellato una serie di 13 vittorie consecutive: ha vinto i Challenger di San Marino e Verona nelle ultime due settimane, prima di vincere altre tre turni di qualificazione agli US Open – su un’altra superficie – per qualificarsi al main draw.

Djokovic e Rune non si sono mai incontrati, ma si sono allenati insieme per una settimana intera a Monte Carlo prima della stagione sulla terra battuta, quindi si conoscono bene. All’epoca, fu Rune a promuovere quella settimana di allenamento, dopo aver inviato un messaggio privato al serbo su Instagram. Ora si affronteranno su uno dei palcoscenici più importanti del mondo.