WTA 125 Chicago: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

WTA 125 Chicago (USA) – cemento – Quarti di Finale

STADIUM – 11:00am at 6:00 PM (your time)

KZ Zarina Diyas – US Ann Li (3)



CH CH Chicago Diyas Z. Diyas Z. 0 4 6 2 Li A. • Li A. 30 6 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Li A. 15-0 30-0 2-3 Diyas Z. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Li A. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Li A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Li A. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Li A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Diyas Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Li A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Li A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Li A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Diyas Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Li A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Diyas Z. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Li A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Li A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Diyas Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Li A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

AU Storm Sanders – DK Clara Tauson



Il match deve ancora iniziare

US Claire Liu – RU Vitalia Diatchenko (Q)



Il match deve ancora iniziare

GB Emma Raducanu (WC) – DE Jule Niemeier



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

FRFR Burel C / Mladenovic K – DETW Barthel M / Hsieh Y-C



CH CH Chicago Burel C. / Mladenovic K. Burel C. / Mladenovic K. 4 7 10 Barthel M. / Hsieh S. Barthel M. / Hsieh S. 6 6 12 Vincitore: Barthel M. / Hsieh S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 Burel C. / Mladenovic K. 0-1 0-2 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Burel C. / Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Barthel M. / Hsieh S. 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Burel C. / Mladenovic K. 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Barthel M. / Hsieh S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Burel C. / Mladenovic K. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Burel C. / Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Burel C. / Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Barthel M. / Hsieh S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Burel C. / Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Burel C. / Mladenovic K. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Burel C. / Mladenovic K. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Burel C. / Mladenovic K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Burel C. / Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Barthel M. / Hsieh S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Burel C. / Mladenovic K. 0-15 0-30 0-0 → 0-1

BEBE Minnen G / van Uytvanck A – THJP Hozumi E / Plipuech P



Il match deve ancora iniziare