Masters 1000 Cincinnati: Niente derby tra Sonego e Berrettini. I due azzurri sconfitti agli ottavi di finale (Video)

Sfuma il sogno di un derby azzurro nei quarti. Nella notte italiana Lorenzo Sonego lotta alla pari ma deve cedere in tre set al greco Tsitsipas, n.3 del ranking. Serata no per Matteo Berrettini, battuto dal canadese Auger-Aliassime, che aveva superato nei quarti a Wimbledon poco più di un mese fa.

Il 26enne di Torino, n.27 ATP, ha lottato alla pari con il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking mondiale e seconda testa di serie del torneo.

Sonego è partito fortissimo. Piazzando ben quindici vincenti e commettendo solo 3 erroi non forzati si è aggiudicato per 7-5 il primo set.

La chiave del match è stata il gioco di apertura del secondo set. Sullo slancio infatti l’azzurro si è portato avanti 0-40 sulla battuta del secondo favorito del torneo, triplice occasione per un immediato break che poteva indirizzare defintivamente il match. A quel punto è stato però bravo il greco a trovare la forza per risalire. “Quel game è stato la svolta dell’incontro – ha spiegato Tsitsipas.

Scampato il pericolo, è stato Stefanos a breakkare subito il torinese e vincere poi la seconda frazione per 6-3.

Nel terzo set Lorenzo perdeva la battuta nel primo game poi annullava cinque palle del doppio break sul 2 a 4 ma il greco, che non ha mai rischiato in battuta, chiudeva la partita per 6 a 4 dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta dell’incontro.

Matteo Berrettini fuori agli ottavi di finale. L’azzurro al rientro nel tour dopo cinque settimane di stop per l’infortunio rimediato nella finale di Wimbledon è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime, canadese n.17 del mondo con il risultato di 64 63.

Da segnalare che Berrettini dopo aver recuperato un break nel terzo gioco ed essere sempre in difficoltà al servizio cedeva la battuta sul 4 a 5 quando, dal 40-15, mancava tre opportunità del 5 pari ed il canadese alla prima palla set portava a casa la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set era fatale il break subito dal giocatore romano nel secondo gioco (a 30, dallo 0-40), con Auger che senza concedere palle break nel corso del set conquistava la partita per 6 a 4.

ATP ATP Cincinnati Berrettini M. Berrettini M. 4 3 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Berrettini M. 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Auger-Aliassime F. 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4 Aces 72 Double Faults 557%(39/68) 1st Serve 63% (33/52)64% (25/39)1st Serve Points Won 88% (29/33)41% (12/29) 2nd Serve Points Won 42% (8/19)73% (8/11) Break Points Saved 0% (0/1)9 Service Games Played 1012% (4/33) 1st Serve Return Points Won 36% (14/39)58% (11/19) 2nd Serve Return Points Won 59% (17/29)100% (1/1)Break Points Converted 27%(3/11)10 Return Games Played 954% (37/68)Service Points Won 71% (37/52)29% (15/52)Return Points Won 46%(31/68)43% (52/120)Total Points Won 57% (68/120)

ATP ATP Cincinnati Sonego L. Sonego L. 7 3 4 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 5 6 6 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 2-4 → 2-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Tsitsipas S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

9 Aces 74 Double Faults 371% (71/100) 1st Serve 62% (55/89)73% (52/71) 1st Serve Points Won 78% (43/55)48%(14/29) 2nd Serve Points Won 68%(23/34)80%(8/10) Break Points Saved 86%(6/7)15 Service Games Played 1622%(12/55)1st Serve Return Points Won 27% (19/71)32%(11/34)2nd Serve Return Points Won 52% (15/29)14%(1/7) Break Points Converted 20% (2/10)16 Return Games Played 1566% (66/100) Service Points Won 74% (66/89) 26%26 % (23/89)Return Points Won 34% (34/100)47% (89/189)Total Points Won 53% (100/189)