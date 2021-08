ITF Vrnjacka Banja e San Bartolome de Tirajana: I Main Draw

ITF VRNJACKA BANJA(Ser 25k terra)

[1] Anastasia Zakharova vs Ziva Falkner

Nina Potocnik vs TBD

Nefisa Berberovic vs Lola Radivojevic

Doroteja Joksovic vs [6] Carolina Alves

[3] Amina Anshba vs Andrea Gamiz

Polina Kudermetova vs Cristina Dinu

Valeriya Strakhova vs TBD

Ioana Loredana Rosca vs [8] Zuzana Zlochova

[7] Lina Gjorcheska vs TBD

Doroteja Petrovic vs TBD

Anna Siskova vs Martina Colmegna

Monika Kilnarova vs [4] Pemra Ozgen

[5] Sofya Lansere vs TBD

Polina Leykina vs TBD

Elena Gemovic vs Sandra Samir

Sara Cakarevic vs [2] Tena Lukas

ITF SAN BARTOLOME DE TIRAJANA(Esp 60k terra)

In attesa…..