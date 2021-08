Masters 1000 Cincinnati: Il Tabellone di Qualificazione. Sono tre gli azzurri al via

Masters 1000 Cincinnati – Tabellone Qualificazione

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Lorenzo Musetti vs Kevin Anderson

2. [1] Richard Gasquet vs [WC] Fernando Verdasco

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Steve Johnson vs [13] Emil Ruusuvuori

2. [WC] J.J. Wolf vs [8] Marcos Giron

3. [WC] Jack Sock vs [14/Alt] Alexei Popyrin

Stadium 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tennys Sandgren vs [11] Jeremy Chardy

2. [3] Tommy Paul vs Soonwoo Kwon

3. [6] Vasek Pospisil vs Corentin Moutet

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Yoshihito Nishioka vs Egor Gerasimov

2. [2] Carlos Alcaraz vs Thiago Monteiro

3. [5] Dominik Koepfer vs Andreas Seppi

Court 11 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ricardas Berankis vs [12] Gianluca Mager

2. [WC] Mitchell Krueger vs [9] Ilya Ivashka

3. Norbert Gombos vs [10] Jaume Munar