Challenger Liberec: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

CHALLENGER Liberec (Repubblica Ceca) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Vesely, Jiri vs (Alt) Jaziri, Malek

Vukic, Aleksandar vs Horansky, Filip

Marterer, Maximilian vs Nagal, Sumit

(WC) Vrbensky, Michael vs (6) Polmans, Marc

(3) Majchrzak, Kamil vs Popko, Dmitry

Ficovich, Juan Pablo vs Safwat, Mohamed

(WC) Forejtek, Jonas vs (WC) Svrcina, Dalibor

Haase, Robin vs (8) Molcan, Alex

(7) Machac, Tomas vs Couacaud, Enzo

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (SE) Van Rijthoven, Tim

(PR) Melzer, Gerald vs (4) Martin, Andrej

(5) Van de Zandschulp, Botic vs Sachko, Vitaliy

Janvier, Maxime vs Klein, Lukas

Qualifier vs Lehecka, Jiri

Gojo, Borna vs (2) Griekspoor, Tallon

CHALLENGER Liberec (Repubblica Ceca) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Milojevic, Nikola vs Bye

Yevseyev, Denis vs (7) Agamenone, Franco

(2) Furness, Evan vs (WC) Krumich, Martin

(WC) Donald, Matthew William vs (8) Molleker, Rudolf

(3) Ritschard, Alexander vs (Alt) Pospisil, Jaroslav

Dubrivnyy, Artem vs (5) Jacquet, Kyrian

(4) Blancaneaux, Geoffrey vs (WC) Siniakov, Daniel

(Alt) Vega Hernandez, David vs (6) Bellucci, Thomaz

SVIJANY – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Evan Furness vs [WC] Martin Krumich

2. [WC] Matthew William Donald vs [8] Rudolf Molleker

3. [4] Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Daniel Siniakov

SYNER – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Denis Yevseyev vs [7] Franco Agamenone

2. Artem Dubrivnyy vs [5] Kyrian Jacquet (non prima ore: 12:00)

PERNERKA – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Alt] David Vega Hernandez vs [6] Thomaz Bellucci

2. [3] Alexander Ritschard vs [Alt] Jaroslav Pospisil