Giochi Olimpici Tokyo 2020: Grande vittoria di Camila Giorgi. L’azzurra elimina Karolina Pliskova e centra i quarti di finale (con il video della partita)

Camila Giorgi vola ai quarti di finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La29enne di Macerata, n.61 WTA, esordiente alle Olimpiadi, negli ottavi di finale ha superato per 64 62, in un’ora e un quarto di partita, la ceca Karolina Pliskova, n.7 del ranking e 5 del seeding.

Nei quarti Camila Giorgi, che non ha ancora perso un set, dovrà vedersela con l’ucraina Elina Svitolina, n.6 del ranking e 4 del seeding.

Camila è la terza italiana tra le migliori otto alle Olimpiadi dopo Raffaella Reggi (Seul 1988) e Francesca Schiavone (Atene 2004).

L’azzurra dopo aver perso un break di vantaggio, nel quinto gioco ha tolto di nuovo la battuta alla ceca, stavolta confermando il break e portandosi sul 4 a 2.

La Giorgi poi non ha concesso più nulla all’avversaria ed ha conquistato la frazione per 6 a 4 dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta della frazione.

Nel secondo parziale Camila ha strappato la battuta Karolina nel primo game e piazzando poi a suon di vincenti un altro break nel quinto gioco portandosi sul 4 a 1 e prima di chiudere la pratica senza problemi per 6 a 2.

WTA WTA Olympic Tournament Tokyo Pliskova Ka. Pliskova Ka. 4 2 Giorgi C. Giorgi C. 6 6 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Pliskova Ka. 0-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Pliskova Ka. 30-0 40-0 0-0 → 1-0

