Giochi Olimpici Tokyo 2020: I risultati completi dei giocatori italiani nel Day 3. Fuori Sonego-Musetti al supertiebreak. Out Errani-Paolini nel doppio

Fuori al secondo turno nel doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini: la coppia azzurra, dopo essere entrata in extremis in tabellone è stata battuta per 76(4) 62, in un’ora e 46 minuti, dalle gemelle ucraine Liudmyla e Nadiia Kichenok.

Nel doppio maschile fuori Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che al secondo turno sono stati battuti dai croati Nikola Mektic e Mate Pavic, coppia numero uno del mondo e del torneo, autentica dominatrice del circuito in questa stagione solo al supertiebreak per 10 punti a 7.

Torneo Olimpico – 2° Turno



04:00 Ariake Tennis Park Court 2

Not Before 05:30 on Court 2 Ariake Tennis Park Court 2

2°Inc. FOGNINI Fabio – BLR GERASIMOV Egor



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Fognini F. Fognini F. 6 7 Gerasimov E. Gerasimov E. 4 6 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Gerasimov E. 15-0 40-0 0-2 → 0-3 Fognini F. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Gerasimov E. 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Gerasimov E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Fognini F. 15-0 15-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Gerasimov E. 0-15 0-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

04:00 Ariake Tennis Park Court 4

Not Before 05:30 on Court 4 Ariake Tennis Park Court 4

2° Inc. GEO BASILASHVILI Nikoloz – SONEGO Lorenzo



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Basilashvili N. Basilashvili N. 6 3 6 Sonego L. Sonego L. 4 6 4 Vincitore: Basilashvili N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Basilashvili N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Basilashvili N. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Basilashvili N. 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sonego L. 0-15 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4°Inc. CRO Mektic / Pavic – Musetti / Sonego



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 7 6 10 Musetti L. / Sonego L. Musetti L. / Sonego L. 5 7 7 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Mektic N. / Pavic M. 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Musetti L. / Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Musetti L. / Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Musetti L. / Sonego L. 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Musetti L. / Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 Musetti L. / Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. / Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Musetti L. / Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Musetti L. / Sonego L. 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Mektic N. / Pavic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Musetti L. / Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Musetti L. / Sonego L. 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mektic N. / Pavic M. 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Musetti L. / Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. / Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

04:00 Ariake Tennis Park Court 6

1°Inc. ROC VESNINA Elena – GIORGI Camila



WTA WTA Olympic Tournament Tokyo Vesnina E. Vesnina E. 3 1 Giorgi C. Giorgi C. 6 6 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Vesnina E. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Vesnina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Vesnina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Vesnina E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vesnina E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Vesnina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

07:00 italiane Ariake Tennis Park Court 8

1°Inc. UKR Kichenok / Kichenok – Errani-Paolini