Zverev: “Posso vincere una medaglia per la Germania e provare sconfiggere Djokovic”

Alexander Zverev sbarca a Tokyo con chiare ambizioni di ben figurare nel torneo olimpico. Sasha ai microfoni di SportSchau ha parlato senza mezzi termini di medaglia e anche della possibilità di sconfiggere il “tiranno” Novak Djokovic.

“Sono arrivato Tokyo per poter competere per una medaglia per la Germania. Ciò non significa affatto che vincerò, ma è vero che mi vedo come uno dei grandi favoriti per la vittoria. Dovrò essere concentrato su ogni partita per evitare brutte sorprese e giocare il mio miglior tennis”.

“Per sconfiggere un giocatore come Djokovic devi fare cose che pochissimi giocatori riescono a fare. Devi correre più di lui, imporre il tuo gioco. Mi vedo come uno di quelli che può avere la possibilità di batterlo. Se giochi come lui, perderai. Devi giocare ad alto livello, rischiare tanto e sperare che lui non tocchi il suo massimo. Penso che i migliori giocatori abbiano sempre quella pressione, lui incluso, quando ti trovi in eventi del genere, ma è sempre positivo sentirsi così. Se ottieni buoni risultati in tornei di questo tipo, sai al 100% che sei uno dei migliori tennisti al mondo”.

Zverev è curioso di sperimentare la sensazione di essere in mezzo ai migliori atleti di tutto il mondo: “Penso che sarà qualcosa di molto speciale. Ovviamente sarà diverso a causa del coronavirus, ma vivere per la prima volta il Villaggio Olimpico è pazzesco. Voglio davvero vivere il momento e dare il mio meglio”

Marco Mazzoni