Praticamente certo il forfait di Dominic Thiem da Wimbledon. Oggi dovrebbe essere ufficiale

Il numero cinque del mondo Dominic Thiem sta avendo una stagione 2021 da incubo. Il 27enne austriaco, che ha finito il 2020 alla grande vincendo gli US Open e conquistando la finale alle ATP Finals, dovrà ritirarsi da Wimbledon dopo che oggi gli è stato diagnosticato un infortunio al polso destro, costringendolo a fermarsi per almeno 10 giorni.

Con il torneo inglese che inizia tra soli cinque giorni, l’austriaco non sarà in grado di recuperare in tempo e dovrà perdere il Major londinese, dove non è mai andato particolarmente bene in passato. Una decisione definitiva sarà resa ufficiale solo questo giovedì, quando arriveranno gli ultimi risultati di test più specifici.

L’infortunio di Thiem, ricordiamo, è avvenuto martedì a Maiorca quando stava comodamente conducendo il suo primo match su erba della stagione.