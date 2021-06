ATP Eastboune e Maiorca: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Andreas Seppi (LIVE)

ATP 250 Eastbourne (Regno Unito) – 1° Turno Qualificazione – TDQ, erba

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Andreas Seppi vs Christian Harrison



ATP ATP Eastbourne Seppi A. Seppi A. 0 3 Harrison C. Harrison C. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 3-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [WC] Alastair Gray vs [5] James Duckworth



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Norbert Gombos vs [6] Mikael Ymer



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nick Chappell vs [8] Mikhail Kukushkin



ATP ATP Eastbourne Chappell N. Chappell N. 0 2 1 Kukushkin M. Kukushkin M. 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 1-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [3] Ilya Ivashka vs Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Andreas Seppi OR Christian Harrison vs Nick Chappell OR [8] Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Mallorca (Spagna) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, erba

Center Court – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [2] Radu Albot vs Nicola Kuhn



Il match deve ancora iniziare

2. Jordan Thompson vs Pablo Andujar (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Jan-Lennard Struff vs Adrian Mannarino (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Jaume Munar vs Tennys Sandgren (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Lukas Klein vs [8] Denis Istomin



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Lucas Pouille vs [6] Joao Sousa



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Andre Goransson / Casper Ruud (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [4] Roberto Carballes Baena vs Yosuke Watanuki



Il match deve ancora iniziare