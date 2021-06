Trofeo Azimut / Bergamo accoglie Nardi, Fumagalli e i Bat-tennisti

Ufficializzate le wild card per la quinta edizione del Trofeo Azimut, torneo ITF ospitato dal TC Città dei Mille di Bergamo. Ci sarà la promessa Luca Nardi, ma c’è grande attesa per il bergamasco Fumagalli e i ragazzi della BAT University di Marcello Bassanelli e Fabrizio Albani.

Il Trofeo AZIMUT non è soltanto un torneo di tennis. Oltre a riportare il tennis a Bergamo dopo l’incubo della pandemia, è una grande occasione per lanciare i progetti agonistici del Tennis Club Città dei Mille, piccolo gioiello della città orobica. Gli obiettivi del club guidato da Marco Fermi sono evidenziati dalla scelta delle wild card per il torneo da 15.000 dollari, al via lunedì 21 giugno con le qualificazioni. La pertinenza degli inviti è stata equamente divisa tra la FIT e gli organizzatori, e sono stati ufficializzati in queste ore. Il Settore Tecnico della federazione ha premiato Luca Nardi e Luca Potenza per il tabellone principale (anche se entrambi potrebbero essere ammessi di diritto: in quel caso, gli inviti andrebbero a Matteo Arnaldi e Federico Arnaboldi). In aggiunta, per le qualificazioni sono stati scelti Gabriele Piraino, Lorenzo Rottoli e Lorenzo Claverie (tutti nati tra il 2002 e il 2003). Tuttavia, sono particolarmente significative le scelte del torneo diretto da Silvana Carrara. Una wild card per il tabellone principale è stata assegnata a Filiberto Fumagalli, classe 2002 e con classifica italiana 2.3. Il giovane bergamasco ha già partecipato alle qualificazioni dell’ATP Challenger invernale e si allena con coach Luca Rovetta. Entrambi sono tesserati per il TC Città dei Mille. Fumagalli si è guadagnato la wild card a suon di risultati e sembra ormai pronto per muovere con efficacia i primi passi nel circuito internazionale. Nelle qualificazioni ci sarà il giovanissimo Leonardo Borrelli, addirittura classe 2005. Borrelli è tra le sorprese più liete della prima metà del 2021. Ha iniziato la stagione da 2.8, ma ha già raccolto i punti per diventare 2.6.

I RAGAZZI DELLA BAT UNIVERSITY

Per Borrelli sarà una bella occasione per misurarsi con professionisti già affermati e verificare a che punto è della sua crescita. Dallo scorso settembre, il TC Città dei Mille è diventato sede di un nuovo progetto, decisamente ambizioso, la BAT University, acronimo di Bassanelli e Albani Tennis. Due dei tecnici più noti e apprezzati della zona hanno avviato un progetto comune, denominato University per la sua natura di forte selezione. Pochi elementi, ma tutti promettenti e seguiti al 100%. Borrelli è uno dei membri BAT, insieme al 2.8 Riccardo Villa. I due hanno ottenuto una wild card per il tabellone di doppio. Parteciperanno al doppio anche Andrea Fermi e Andrea Pezzotta, entrambi classificati 3.1 e facenti parte del progetto BAT, oltre ad essere tesserati per il TC Città dei Mille. La scelta di far giocare il doppio ai giovani bergamaschi permetterà loro di annusare il mondo del professionismo senza l’inutile rischio di sfidare in singolare giocatori molto più esperti. Il nuovo format dei tornei ITF ha compresso l’evento in sette giorni: lunedì 21 e martedì 22 giugno si giocheranno le qualificazioni, mentre il tabellone principale si snoderà tra martedì 22 e domenica 27. Il campo di partecipazione si presenta davvero interessante: giocatori locali a parte, Bergamo è curiosa di vedere all’opera Luca Nardi, forse il più pronto tra i 18enni italiani a compiere un notevole salto di qualità. E il Città dei Mille, circolo a forte vocazione agonistica, è il luogo ideale per verificarne i progressi.