Lorenzo Musetti e l’esame di maturità. L’azzurro dovrà restare fermo per alcune settimane. Dovrebbe giocare solo Wimbledon

“Adesso torno a casa perché devo studiare per la maturità che è come sfidare Djokovic sul centrale” queste le parole di Lorenzo Musetti rilasciate al quotidiano “La Nazione”.

L’azzurro, 18 anni, dovrà affrontare gli esami di maturità che sono ormai in vista. Lorenzo è iscritto per la prova di maturità al liceo linguistico “Parini” di Cecina.

La maturità la sosterrà nelle prossime settimane. Questo lo terrà lontano dai campi però per qualche giorno e lo costringerà soprattutto a saltare tutti i tornei di preparazione a Wimbledon che partirà sui campi dell’All England lawn dal prossimo 28 giugno.

La data degli esami non è ancora certa, ma si sa in compenso che c’è già stato un ritardo sulla tabella di marcia a causa di problemi con il membro esterno della commissione d’esame che, da quanto hanno fatto sapere dallo staff di Musetti, avrebbe fatto saltare la data concordata per motivi personali.