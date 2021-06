Roland Garros: Djokovic gioca da n.1, un buonissimo Berrettini è sconfitto in quattro set

Chapeau Djokovic! Il serbo gioca da n.1 sul Chatrier, supera in quattro set un buonissimo Berrettini e vola in semifinale a sfidare Rafa Nadal. 6-3 6-2 6-7 7-5 lo score a favore di Novak, davvero efficace in spinta, preciso in difesa, ottimo al servizio e molto incisivo in risposta. Berrettini non è mai riuscito a strappare il game di servizio al rivale, nonostante una partita coraggiosa e grintosa. È stato bravissimo a reggere nel terzo set, col macigno di due set di svantaggio, e vincere il parziale con un tiebreak quasi perfetto. Due punti regalati nel tiebreak sono stati l’unico passaggio a vuoto del serbo, per il resto estremamente efficace, in particolare al servizio. E contro uno Djokovic così, continuo e rapido, è molto molto difficile spuntarla.

A breve il commento completo, ecco la cronaca della partita.

Si inizia con il n.1 alla battuta. C’è subito lotta, Matteo è deciso. Si va ai vantaggi e Berrettini strappa subito una palla break. Djokovic però respinge l’assalto e vince il game. L’azzurro inizia il suo primo game di servizio con un Ace a 209 km/h, servire al top è condito sine qua non per fare partita col campione. A 15 impatta lo score 1-1. Djokovic imposta lo scambio per muovere Matteo, insistendo molto sul rovescio, dove c’è un importante gap di sicurezza tra i due; ma Berrettini in quest’avvio regge, alterna tagli a colpi “coperti”. Con un bello scambio col diritto, carico e profondo, Matteo strappa un’altra palla break. Servizio esterno non veloce ma angolato e diritto inside in, ottimo Novak cancella la chance. 2-1 Djokovic. L’azzurro si prende grandi rischi col diritto e la palla gli sta in campo. Clamorosa l’accelerazione che gli vale il 30-15, una “mazzata” formidabile, imprendibile. Con tanti rischi, arriva anche qualche errore. Un diritto largo all’uscita dal servizio sul 40 pari costa a Matteo la prima palla break del match. Servizio e diritto potentissimo, si salva l’azzurro. Bravissimo Djokovic, lavora alla grande lo scambio, chiama a rete Matteo col back e lo infila, schema perfetto. Seconda palla break. Troppa fretta Berrettini, sparacchia a tutta un diritto ma muore in corridoio. Break Djokovic, 3-1 e servizio. Lotta l’azzurro, corre sulle smorzate e spinge col diritto. Si va ancora una vantaggi. È un game infinito, al 12esimo punto lo vince Novak, 4-1 lo score. Disegna il campo col rovescio il n.1, molto efficace da sinistra, ma anche la smorzata col rovescio di Matteo è spettacolare, e gli vale il punto del 2-4. Molto aggressivo in risposta Berrettini, riesce a girarsi sul diritto e “spaccare” lo scambio. 0-30, Sul 30 pari Matteo vince uno scambio bellissimo di diritti cross, sempre più stretti. Fa il pugno, è 30-40 e palla del contro break! Corre avanti a riprendere una smorzata l’azzurro ma frena male e la palla gli scappa via. Si salva ancora Novak (una chance concessa su 3 dei 4 games di servizio), 5-2 lo score a suo favore. In risposta Djokovic varia molto, cerca di non dare palle facili da spingere all’azzurro. Berrettini resta in scia, 3-5, ora il n.1 serve per il primo set. Ace, diritti precisi dopo il servizio, chirurgico Djokovic. Chiude a zero il game che gli vale il primo set, con un diritto in avanzamento perfetto. 6-4 in 52 minuti. Davvero efficace il serbo nei momenti chiave, da n.1, nonostante un buonissimo Berrettini.

Secondo set, l’azzurro scatta alla battuta. Serve bene, potente e preciso, a 15 muove lo score nel parziale. Perfetto Djokovic nel primo turno di servizio, incluso un diritto cross in corsa talmente veloce da far “scomparire” la palla… Il set scorre su turni di servizio, perfetto Novak, a tratti impressionante per efficacia. Inizia il quinto game in risposta con un bel tocco e poi un forcing sulla diagonale di rovescio. Crolla 0-30 Berrettini, e poi 15-40, passato sotto rete dopo esser stato di nuovo chiamato avanti dal serbo. Due palle break molto delicate per l’azzurro, e niente prima di servizio. Si scambia, prova l’accelerazione Matteo col diritto cross ma la palla gli scappa di poco lunga. Break Djokovic, davvero chirurgico nel prendersi il vantaggio appena l’azzurro ha avuto un minimo calo con la prima di servizio. Ora Berrettini deve trovare un gran game in risposta per tornare in vita nel set, e nel match. Lascia correre a tutta il braccio il romano, sul 30-15 fa letteralmente un “buco per terra” tanto è violenta la sua accelerazione da sinistra. Si va ai vantaggi, ma Matteo sbaglia malamente la risposta da destra e poi un diritto in contro piede. 4-2 Djokovic. Anche il settimo game va ai vantaggi, impreziosito da un tocco di rovescio stretto del serbo delizioso. Con uno scambio rocambolesco Djokovic si procura la palla del doppio break. E niente prima per Matteo… Novak rimette tutto, Berrettini invece di cercare la bordata a chiudere tenta la smorzata, ma la palla non passa la rete. Purtroppo è il Doppio Break, il n.1 sul 5-2 va a servire per il secondo set. Ha un po’ fretta Novak per una volta, nonostante un Ace commette due errori, si va 30 pari. Si concentra “Nole”, si prende tutto il tempo per servire e trova la riga piena, impossibile rispondere in campo. Set Point. Bella prima esterna, diritto inside out insidioso, e Matteo colpire lungo. Set Djokovic, 6-2. Un set dominato dal serbo, preciso e incisivo nelle situazioni delicate. Matteo qualche errore e meno punti col servizio, ma contro un Djokovic così efficace, è molto difficile.

Terzo set, Berrettini inizia alla battuta. Di pura rabbia serve a tutta e spara anche col rovescio, per dimostrare che ancora non è finita. Sul 40-15 Novak tira una zampata di rovescio incredibile, da campione. Forza il game ai vantaggi. Finalmente piazza un Ace Matteo e poi vince uno scambio sul rovescio. 1-0 Berrettini. Djokovic continua ad essere una “macchina” nei suoi turni di servizio, non concede niente (non ha più concesso una palla break dall’ottavo game del primo set), prima sicura, grande ritmo ed angoli. 1 pari. Col servizio il romano si porta 2-1, fa il pugno, continua a crederci ma… è davvero dura con un Djokovic così efficace. Matteo in risposta viene avanti, ci prova in tutti i modi, ma sul 30 pari Novak serve benissimo da destra; quindi al punto seguente inchioda l’azzurro sul rovescio con palle molto profonde, non riesce mai a girarsi sul diritto Matteo e alla fine sbaglia. 2 pari. Il pubblico salta in piedi sull’ennesima accelerazione poderosa col diritto dal centro, deve prendersi rischi indicibili per fare il punto dal “muro di gomma” dall’altra parte della rete. 3-2 Berrettini. Djokovic non concede niente al servizio, Matteo resta avanti. Scoccano le 2 ore di gioco, 4 pari. Sul 30 pari, l’azzurro forza un diritto inside out sull’angolo un filo aperto, ma la palla termina di poco lunga. È la prima palla break de set concessa, praticamente un match point… ma si salva l’azzurro, ottima prima esterna e via avanti, con potenza e coraggio. Ace esterno da destra e Ace esterno da sinistra. 5-4 Berrettini. Niente, Djokovic è perfetto alla battuta, ha perso sinora solo 3 punti nei propri turni di servizio. Il terzo parziale si decide al tiebreak, bravo Matteo a reggere fino al “decider” con grinta e qualità. Inizia con l’Ace l’azzurro, slice esterno perfetto. Anche Djokovic gioca bene i suoi punti di servizio. 2-1 Djokovic. Matteo regge, vola 3-2, ma si gira 3 pari dopo l’ennesima ottima prima, piazzata alla perfezione, del serbo. Seconda di servizio, mini chance per Berrettini in risposta… si prende il punto Matteo! Rallenta Djokovic, si gira sul diritto da sinistra e spara la bordata col diritto lungo linea l’azzurro. 4-3 e servizio Berrettini. NOOOO! Gioca lo stesso, ottimo schema Matteo, ma non chiudendo col diritto sceglie la smorzata invece della botta a chiudere da tre quarti campo, e il tocco vola largo. 4 pari. Con un risposta letteralmente nei piedi Djokovic è un “black mamma”, colpisce e vola a servire avanti 5-4 il n.1. Sbaglia uno dei rarissimi diritti in rete di tutto il match, in un momento cruciale. 5 pari! E sbaglia anche un orrendo rovescio in avanzamento. Due errori gratuiti nel momento decisivo del tiebreak. Il pubblico è impazzito, Set Point Berrettini sul 6-5, al servizio. Diritto bomba, con coraggio chiude! 7-5 Berrettini, si riapre il match. Cuore e potenza Matteo, stranissimo crollo per Novak, praticamente perfetto fino al 5-4 del “decider”.

Quarto set, Djokovic inizia al servizio. Parte un po’ lento coi piedi Novak, 0-30, Berrettini spinge. È solo un momento, ricomincia a macinare il suo tennis in progressione e ai vantaggi si assicura il primo game. 1-0. Sullo slancio del set vinto, Matteo serve con grande precisione, con due Ace impatta 1 pari lo score. Nel quinto game due diritti fenomenali, uno in passante in piena corsa di Matteo, che fa esplodere i 5000 sul Centrale, quindi uno cross di Novak imprendibile. Il game va ai vantaggi, Berrettini ci proverà, lo si legge dal suo sguardo… ma col rovescio Djokovic trova grande profondità. 3-2 Djokovic. Arriva il momento del coprifuoco, per far defluire il pubblico la partita si interrompe di colpo (non era meglio stoppare alla fine del terzo set?), Berrettini va negli spogliatoi, Djokovic resta in panchina ma poi visto che i tempi si allungano – molti spettatori fanno resistenza ad uscire, nonostante le disposizioni – anche “Nole” esce dal campo. Una disdetta per l’azzurro, era in un ottimo momento, grande ritmo e fiducia dopo aver vinto il terzo set. Alle 23:10 i due giocatori tornano finalmente in campo… Un breve riscaldamento dopo una ventina di minuti di pausa. Si riparte, Berrettini alla battuta. Per fortuna il suo braccio non pare essersi raffreddato, con prime solide si porta 40-15. Nello scambio però Novak regge, rimette palle belle cariche, e Matteo nel forzare sbaglia tre palle in fila. Palla Break per Djokovic. La cancella Matteo con una mazzata di diritto imprendibile, bel rischio ma vincente. Scivola Djokovic, pancia a terra, per fortuna non pare niente di grave. 3 pari lo score. Rischia qualcosa l’azzurro nell’ottavo game, rimontato da 40-0 ai vantaggi, ma vince il game si porta 4 pari. Autorevole “Nole”, non molla niente e si porta 5-4, ad un game dal successo, ma sarà l’azzurro a servire. Tiene di testa Matteo, non rischia niente e si porta 5 pari. 6-5 Djokovic, serve Matteo. Commette due brutti errori, un tentativo di smorzata e poi un colpo in rete. 15-30, a due punti dal match Novak. E niente prima… trova un bel “gancio” col diritto Matteo, prende in contro piede il rivale. 30 pari. Altro diritto dell’azzurro, che potenza. Risponde anche il n.1, grande equilibrio, si va ai vantaggi. Nooo! Troppa fretta Berrettini, stavolta l’affondo col diritto è lungo. Match Point Djokovic!!! Botta di servizio esterna, Djokovic l’aspetta lì ma non riesce a tenerla in campo, tanto era violenta la pallata del romano. Urla Djokovic dopo un erroraccio di rovescio in back di Berrettini, un po’ fermo con le gambe. Secondo MP Djokovic. Si scambia ad altissima velocità ed è Berrettini a sfondare con una bordata col diritto. Infuriato Novak, si scaglia contro il suo team urlando. Purtroppo i Match Point diventano tre, vola via un colpo deviato dal nastro. Finisce qua. Risposta ottima, grande difesa e ribalta lo scambio e Matteo finisce in rete. Un po’ scomposta la reazione alla vittoria di Djokovic, che continua ad urlare al suo angolo, sfogando tonnellate di tensione. Esce dal campo sconfitto, ma applausi ad un Berrettini bravissimo, coraggioso, molto positivo.

Marco Mazzoni

Novak Djokovic vs Matteo Berrettini