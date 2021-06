Nikola Mektic e Mate Pavic positivi al Covid-19: sono stati esclusi dal Roland Garros

Nikola Mektic e Mate Pavic sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati dunque esclusi dal tabellone di doppio del Roland Garros 2021: la coppia croata, già semifinalista quest’anno agli Australian Open ed accreditata della prima testa di serie nel draw parigino, sarà dunque costretta a rinunciare al secondo Slam della stagione.

A dare la notizia della doppia positività sono stati direttamente gli organizzatori: “Due giocatori inseriti nel tabellone di doppio maschile, appartenenti allo stesso team, sono risultati positivi al Covid-19. In linea con il protocollo del torneo, la coppia è stata rimossa dal tabellone e i due giocatori sono stati posti in quarantena. Dall’inizio del torneo (24 maggio), sono stati effettuati 2.446 test sui giocatori ed i rispettivi team: questa è la prima circostanza in cui gli organizzatori sono costretti a rimuovere alcuni tennisti dal torneo“, si legge nella nota diramata qualche ora fa.