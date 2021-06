Dal Roland Garros: La partita “vista dal vivo” di Lorenzo Musetti

Oggi sono andato al Roland Garros (vivo a Parigi), e finalmente ho potuto ammirare Lorenzo Musetti dal vivo. Premettendo che non sono un esperto, vi do le mie impressioni, che talvolta non corrispondono a quelle che si hanno davanti al televisore.

– “Pesantezza” della palla: dibattito che a mio modesto parere nemmeno dovrebbe esistere. Sa spingere, eccome.

– Servizio: indubbiamente non è uno che fa i buchi per terra, ma Goffin ha fatto fatica a rispondere. Dal vivo, fa impressione quanto rimbalza alta la pallina sul kick di Musetti. Quando poi deve tirare la sassata, lo fa, ma privilegia sicuramente gli angoli e gli effetti. Diciamo che mi sembra un servizio molto funzionale alla terra, non irresistibile ma che fa il suo.

– Risposta: perlopiù ho visto Lorenzo stare due metri, due metri e mezzo dietro la riga di fondo, ma non certo nei teloni. Niente di clamoroso, insomma. È un aspetto sul quale deve lavorare, lo sa.

– Testa: mi è sembrato molto solido, a parte nel finale. La giovane età gli costa qualche passaggio a vuoto, come del resto a Sinner, ma va sottolineata la capacità di riconcentrarsi subito e di ricominciare a spingere quando ne ha bisogno. Lorenzo vince i punti importanti, quelli che pesano: non è banale. Siamo a 8 tie break su 8 vinti, sul circuito principale…

– Senso tattico: visto dal vivo, questo è forse l’aspetto che più mi ha impressionato di Lorenzo. Dá veramente l’impressione di “pensare”, costruire, comandare il punto. Anche quando resta dietro, non sta lì a fare recuperi disperati. Sulla terra la sa lunga, allo stadio si percepisce nitidamente.

– Rovescio: sa giocarlo in tutti i modi, pubblico spesso entusiasta e allibito.

– Dritto: su terra predilige il top, e il risultato sembra dargli ragione, ma sa tirarlo anche più forte e piatto.

– Pubblico: molti Belgi sugli spalti, con tifo dunque a favore di Goffin. Ma anche tanti Francesi già mezzi innamorati di Musetti, che urlavano sempre più convinti “allez Lorenzò”!

Poi si può parlare di Goffin, che non è più quello di un tempo, che oggi ha deluso, bla bla bla. Per carità, ci può stare, ma allora applichiamo questo ragionamento anche ai nostri: se le loro vittorie non significano mai nulla, allora anche le sconfitte non dovrebbero destare preoccupazione…

Un Grazie a Giuzz